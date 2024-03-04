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        GAZİANTEP 3. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.03.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. GAZİANTEP 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1076 Esas

        Davacı , Aynur Çevik tarafından davalı Erdem Çevik aleyhine açılan boşanma davasında davalının bilinen ve tespit olunan tüm adreslerine çıkarılan tebligatların tebliğ edilmeden iade edilmesi ve yapılan araştırmalar sonucu adresinin tespit edilememesi neticesinde davalıya ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. Davacı tarafın 12/12/2023 tarihli dava dilekçesi ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı Erdem Çevik aleyhine boşanma davası açtığı ve boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.İş bu ilan metninin tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içerisinde cevaplarınızı ve varsa delillerinizi bildirmeniz hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 23/02/2024
        DAVALI : ERDEM ÇEVİK - CUMA ve ELİF oğlu/kızı, 15/06/1985 dogumlu,

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01995891
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