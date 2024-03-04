GAZİANTEP 3. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. GAZİANTEP 3. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/308 Esas

01/03/2024

Davacı , Zeliha KORKMAZ vekili Av. Fadıl ULUTAŞ tarafından Bülent KORKMAZ, Filiz KORKMAZ , Havva KORKMAZ, Hüseyin KORKMAZ, Meral KORKMAZ ve Şükrü KORKMAZ, aleyhine açılan babalık davası nedeniyle; Davalı Meral KORMAZ'ın bilinen ve tespit olunan tüm adreslerine çıkarılan tebligatların iade edilmesi ve yapılan araştırmalar sonucu adresinin tespit edilememesi neticesinde davalıya ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekilinin 13/04/2022 tarihli dava dilekçesi ile ; davacı Zeliha Korkmaz'ın muris Halil Korkmaz'ın kızı ve mirasçısı olduğu, muris Halil'in 15/06/2015 tarihinde vefat ettiği, muris Halil Korkmaz'ın davalı Meral Korkmaz'ın biyolojik babasının olmadığı, murisin tüm bu durumlardan haberinin olmadan vefat ettiği, davalı Meral Korkmaz'ın muris Halil Korkmaz'ın kızı olmadığının tespit edilerek, muris ile davalı Meral'in soy bağının reddine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İş bu ilan metninin tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içerisinde cevaplarınızı ve varsa delillerinizi bildirmeniz hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 01/03/2024

DAVALI : MERAL KORKMAZ - HALİL ve ZELİHA oğlu/kızı, 01/09/1976 dogumlu,