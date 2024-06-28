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        GAZİANTEP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.06.2024 - 00:00
        -İ-L-A-N-
        GAZİANTEP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Esas No: 2017/177

        Davacı VAKIFLAR GEN . MD.NE İZAFETEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar ALİ İHSAN CUVOĞLU, EMRE NAKIBOĞLU, HASAN COŞKUN, HÜSEYİN UĞUR YARDIM, İSRAFİL ÇALIŞKAN, KEMAL HARPUTLUOĞLU, MEHMET YAŞAR, MEHMET ADİL ERTURHAN, MEHMET CENGİZ UĞUR, MEHMET FATİH YEMLİK, MEHMET GALİP HASIRCI, MEHMET KASIM FİNCAN, MUSTAFA KANİDAĞLI, OĞUZ BAZOĞLU, ŞAHİN DAĞCI, TANER NAKIBOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davası nedeniyle; Dosya kapsamına göre davalı Mehmet Cengiz UĞUR (T.C:47785040050)'un adresi bulunmadığından bilirkişi raporlarının HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği takdirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve davaya ilişkin tüm delillerini ibraz etmek üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine, verilen kesin süre içerisinde delil sunulmadığı takdirde dosyanın mevcut hali ile yargılamaya devam edileceği hususu davalılara ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.Davalı Mehmet Cengiz UĞUR'a ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra bilirkişi raporlarının ve duruşma tarihi olan 06/12/2024 günü saat 09:00 olduğu tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren davalının İKİ HAFTA içerisinde bilirkişi raporlarına karşı beyan ile delillerini bildirmesi gerektiği hususu, bilirkişi raporuna ve duruşma tarihi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02053429
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