FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.



GAYRİMENKUL SATIŞ LİSTESİ

S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ MİKTARI (M2) İMAR DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1 KARŞIYAKA MAHALLESİ

KORDON MEVKİİ 546-13 ARSA 350,69 KONUT ALANI EMSAL:1.20 3 KAT 4.472.000,00 135.000,00 2 KARŞIYAKA MAHALLESİ

KORDON MEVKİİ 547-17 ARSA 245,53 KONUT ALANI EMSAL:1.20 3 KAT 3.131.000,00 94.000,00 3 ESKİ MAHALLE DAĞYAMACI MEVKİİ 412-4 ARSA 355,45 KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M 5.332.000,00 160.000,00 4 ESKİ MAHALLE DAĞYAMACI MEVKİİ 412-8 ARSA 656,87 KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M 9.854.000,00 296.000,00 5 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 116-12 ARSA 393,10 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 1.573.000,00 48.000,00 6 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 117-7 ARSA 1.369,55 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 5.479.000,00 165.000,00

2-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı Oto Galeri Dükkanları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.



DÜKKAN SATIŞ LİSTESİ

S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ MİKTARI (M2) BİNA YAŞI MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân 82,60 0 4.310.250,00 130.000,00 2 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 3 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân 82,60 0 4.310.250,00 130.000,00 3 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân 82,60 0 4.310.250,00 130.000,00

3-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul kiralama listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve kiralama rayiç bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.



GAYRİMENKUL KİRALAMA LİSTESİ

SIRA NO İŞYERİ İSMİ veya NUMARASI m2 1 YILLIK KİRALAMA RAYİÇ BEDELİ (KDV HARİÇ) TL GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KİRA SÜRESİ 1 Eski Mah. Atatürk Cad. No:31 2 Katlı Bina 99 112.500,00 3.500,00 3 YIL 2 Eski Mah. Masal Parkı Karşısı No:12 Kafeterya 280 99.000,00 3.000,00 3 YIL 3 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-A Nolu Dükkan 24 28.000,00 1.000,00 3 YIL 4 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-B Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL 5 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-C Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL 6 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-I Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL 7 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-N Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL 8 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-O Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL 9 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-R Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL 10 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-V Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL 11 Turunçova Mah. Eski Belediye Altı 9-Y Nolu Dükkan 24 16.250,00 500,00 3 YIL 12 Turunçova Mah. Düğün Salonu Yanı Park İçerisinde 59 Nolu Büfe 163 30.000,00 1.000,00 3 YIL 13 Turunçova Mah. Kapalı Pazar Yeri A Blok 4/N Nolu Dükkan 16 12.000,00 500,00 3 YIL 14 Turunçova Mah. Kapalı Pazar Yeri A Blok 4/M Nolu Dükkan 16 12.000,00 500,00 3 YIL 15 Turunçova Mah. Kapalı Pazar Yeri A Blok 6/V Nolu Dükkan 16 14.000,00 500,00 3 YIL 16 Turunçova Mah. Sanayi İçi 27 Nolu Dükkan 85 24.000,00 750,00 3 YIL 17 Turunçova Mah. Sanayi İçi 31 Nolu Dükkan 82 23.500,00 750,00 3 YIL 18 Turunçova Mah. Sanayi İçi 32 Nolu Dükkan 70 20.000,00 600,00 3 YIL 19 Turunçova Mah. Sanayi İçi 33 Nolu Dükkan 70 20.000,00 600,00 3 YIL 20 Turunçova Mah. Sanayi İçi 41 Nolu Dükkan 57 16.250,00 500,00 3 YIL 21 Turunçova Mah. Sanayi İçi 43 Nolu Dükkan 190 55.000,00 1.650,00 3 YIL 22 Turunçova Mah. Sanayi İçi 45 Nolu Dükkan 81 23.000,00 700,00 3 YIL 23 Turunçova Mah. Sanayi İçi 63 Nolu Dükkan 25 12.000,00 500,00 3 YIL 24 Turunçova Mah. Sanayi İçi 63/1 Nolu Dükkan 23 12.000,00 500,00 3 YIL 25 Turunçova Mah. Sanayi İçi 63/2 Nolu Dükkan 17 10.000,00 500,00 3 YIL 26 Turunçova Mah. Sanayi İçi 111 Nolu Dükkan 225 64.000,00 2.000,00 3 YIL 27 Turunçova Mah. Sanayi İçi 114 Nolu Dükkan 80 23.000,00 700,00 3 YIL 28 Turunçova Mah. Sanayi İçi 115 Nolu Dükkan 117 47.500,00 1.500,00 3 YIL 29 Turunçova Mah. Sanayi İçi 128 Nolu Dükkan 140 40.000,00 1.250,00 3 YIL 30 Turunçova Mah. Sanayi İçi 130 Nolu Dükkan 85 24.500,00 750,00 3 YIL 31 Turunçova Mah. Sanayi İçi 131 Nolu Dükkan 85 24.500,00 750,00 3 YIL 32 Yeşilyurt Mah. Eski Belediye Hizmet Binası Altı 2/A Nolu Dükkan 80 42.500,00 1.300,00 3 YIL 33 Hasyurt Mah. Mahmut Esen Kültür Merkezi Yanı No: 2 Kafe-Çay Bahçesi 3.228 133.000,00 4.000,00 3 YIL 34 Sahilkent Mah. Kültür Merkezi 1. Kat 43 Nolu Dükkan 140 30.000,00 1.000,00 3 YIL 35 Sahilkent Mahallesi Kültür Merkezi 4/A Dükkan 25 12.500,00 500,00 3 YIL 36 Sahilkent Mahallesi Kültür Merkezi 4/B Dükkan 25 12.500,00 500,00 3 YIL 37 Sahilkent Mahallesi Kültür Merkezi 4/C Dükkan 25 12.500,00 500,00 3 YIL

4- Gayrimenkul Satış ve Kiralama İhalesi 18 Ocak 2024 Perşembe günü saat 10:00’da, liste sırasına göre Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5- İhaleye katılacak istekliler, her bir ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (1.000,00 TL) en geç 17.01.2024 saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.

6- Gayrimenkul Satış Listesinde bulunan gayrimenkullerin ve Oto Galeri Dükkanlarının satış bedeli ödeme şekli; İhale Onay Kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen oranda vade farkı alınarak %25’i peşin geriye kalan miktar birer ay ara ile 3 (Üç) eşit taksit şeklinde ödenecek olup, İhale Damga Vergisi ve Tellallık Harcı Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. Ödeme, tanınan süre içerisinde yapılmadığı takdirde ihale iptal edilecek ve katılımcının geçici teminatı belediyemiz adına gelir kaydedilecektir. SATIŞ BEDELİNİN TAMAMI BELEDİYEMİZE ÖDENDİKTEN SONRA TAPU DEVRİ YAPILACAKTIR.

7- Gayrimenkul Satış Listesindeki satışı yapılacak dükkanlar sadece Oto Galericiliği amacıyla kullanılacaktır.

8-Kiralama İhale Bedeli; Birinci yıl kirası olup (KDV hariç), takip eden yıllarda kiralar TÜFE (12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacaktır. Uhdesinde kalan kiracılar tanınan yasal süre içerisinde İhale Bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat Bedeli, Binde 5,67 (0,00567) oranında İhale Damga Vergisi, Binde 1,89 (0,00189) oranında Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ödeyeceklerdir.

9- Gayrimenkul Kiralama İhalesi sonucunda, adına kira sözleşmesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeyi müteakiben belediyemizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunmaları zorunludur.

10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

11- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

12- İhaleye dair tüm şartlar ve katılım için istenen evraklar İhale Şartnamelerinde ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.

13- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve her türlü giderler alıcıya/kiracıya aittir.

14- İhale ile ilgili istenilen bilgiler ve idari şartname, belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.

15- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16-İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.

İlgililere duyurulur.