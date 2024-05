FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

REKLAM advertisement1

FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

GAYRİMENKUL SATIŞ LİSTESİ

S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ MİKTARI (M2) İMAR DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1 KARŞIYAKA MAHALLESİ YANSITICI MEVKİİ 441 - 14 ARSA 305,31 KONUT ALANI EMSAL:1,40 3 KAT 3.893.000,00 117.000,00 2 KARŞIYAKA MAHALLESİ KORDON MEVKİİ 546 - 13 ARSA 350,69 KONUT ALANI EMSAL:1.20 3 KAT 4.472.000,00 135.000,00 3 KARŞIYAKA MAHALLESİ KORDON MEVKİİ 547 - 17 ARSA 245,53 KONUT ALANI EMSAL:1.20 3 KAT 3.131.000,00 94.000,00 4 ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ 412 - 4 ARSA 355,45 KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M 5.332.000,00 160.000,00 5 ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ 412 - 8 ARSA 656,87 KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M 9.854.000,00 296.000,00 6 ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ 640 - 5 ARSA 351,01 KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M 5.266.000,00 158.000,00 7 ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ 640 - 6 ARSA 367,81 KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M 5.518.000,00 166.000,00 8 ESKİMAHALLE MAHALLESİ DAĞYAMACI MEVKİİ 640 - 7 ARSA 330,07 KONUT ALANI EMSAL:0,60 YENÇOK:10.50 M 4.952.000,00 149.000,00 9 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 116 - 12 ARSA 393,10 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 2.359.000,00 71.000,00 10 ASARÖNÜ MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ 117 - 7 ARSA 1.369,55 KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 8.218.000,00 247.000,00

2-Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul satış listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve satış bedelleri yazılı Oto Galeri Dükkanları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

DÜKKAN SATIŞ LİSTESİ

S. NO GAYRİMENKUL BİLGİLERİ ADA PARSEL NİTELİĞİ MİKTARI (M2) BİNA YAŞI MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân 82,60 0 4.500.000,00 135.000,00 2 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 3 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân 82,60 0 4.500.000,00 135.000,00 3 İncirağacı Mah. Oto Galericiler Sitesi Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkân 477/1 Dükkân 82,60 0 4.500.000,00 135.000,00

3- Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul kiralama listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve kiralama rayiç bedelleri yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

GAYRİMENKUL KİRALAMA LİSTESİ

SIRA NO İŞYERİ İSMİ veya NUMARASI m2 1 YILLIK KİRALAMA RAYİÇ BEDELİ (KDV HARİÇ) TL GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KİRA SÜRESİ 1 FİNİKE KENT MEYDANI 45/2 NOLU DÜKKAN 7 80.000,00 2.500,00 3 YIL 2 FİNİKE KENT MEYDANI 45/3 NOLU DÜKKAN 7 80.000,00 2.500,00 3 YIL 3 FİNİKE KENT MEYDANI 45/4 NOLU DÜKKAN 7 80.000,00 2.500,00 3 YIL 4 FİNİKE KENT MEYDANI 45/5 NOLU DÜKKAN 7 80.000,00 2.500,00 3 YIL 5 FİNİKE KENT MEYDANI 45/6 NOLU DÜKKAN 7 80.000,00 2.500,00 3 YIL 6 FİNİKE KENT MEYDANI 45/7 NOLU DÜKKAN 7 80.000,00 2.500,00 3 YIL 7 FİNİKE KENT MEYDANI 45/8 NOLU DÜKKAN 7 80.000,00 2.500,00 3 YIL 8 SANAYİ İÇİ 10 NOLU DÜKKAN 61 34.800,00 1.250,00 3 YIL 9 SANAYİ İÇİ 12 NOLU DÜKKAN 77 44.000,00 1.500,00 3 YIL 10 SANAYİ İÇİ 14 NOLU DÜKKAN 92 52.500,00 1.750,00 3 YIL 11 SANAYİ İÇİ 18 NOLU DÜKKAN 64 36.500,00 1.250,00 3 YIL 12 SANAYİ İÇİ 18-1 NOLU DÜKKAN 45 25.650,00 1.000,00 3 YIL 13 SANAYİ İÇİ 22 NOLU DÜKKAN 79 45.100,00 1.500,00 3 YIL 14 SANAYİ İÇİ 23 NOLU DÜKKAN 40 22.800,00 1.000,00 3 YIL 15 SANAYİ İÇİ 24 NOLU DÜKKAN 62 35.350,00 1.250,00 3 YIL 16 SANAYİ İÇİ 26 NOLU DÜKKAN 55 31.350,00 1.000,00 3 YIL 17 SANAYİ İÇİ 28 NOLU DÜKKAN 336 191.550,00 6.000,00 3 YIL 18 SANAYİ İÇİ 31-F NOLU DÜKKAN 60 68.200,00 2.250,00 3 YIL 19 SANAYİ İÇİ 34 NOLU DÜKKAN 60 34.200,00 1.250,00 3 YIL 20 SANAYİ İÇİ 38-1 NOLU DÜKKAN 20 17.100,00 1.000,00 3 YIL 21 SANAYİ İÇİ 38 NOLU DÜKKAN 63 36.000,00 1.250,00 3 YIL 22 SANAYİ İÇİ 40 NOLU DÜKKAN 63 36.000,00 1.250,00 3 YIL 23 SANAYİ İÇİ 40-1 NOLU DÜKKAN 45 25.650,00 1.000,00 3 YIL 24 SANAYİ İÇİ 42 NOLU DÜKKAN 59 33.650,00 1.250,00 3 YIL 25 SANAYİ İÇİ 42-1 NOLU DÜKKAN 76 43.350,00 1.500,00 3 YIL 26 SANAYİ İÇİ 45/A NOLU DÜKKAN 77 44.000,00 1.500,00 3 YIL 27 SANAYİ İÇİ 48 NOLU DÜKKAN 45 25.650,00 1.000,00 3 YIL 28 SANAYİ İÇİ 50 NOLU DÜKKAN 50 28.500,00 1.000,00 3 YIL 29 SANAYİ İÇİ 50-1 NOLU DÜKKAN 20 17.100,00 1.000,00 3 YIL 30 SANAYİ İÇİ 51 NOLU DÜKKAN 35 19.950,00 1.000,00 3 YIL 31 SANAYİ İÇİ 52 NOLU DÜKKAN 69 39.350,00 1.250,00 3 YIL 32 SANAYİ İÇİ 54 NOLU DÜKKAN 109 62.250,00 2.000,00 3 YIL 33 SANAYİ İÇİ 56 NOLU DÜKKAN 67 38.200,00 1.250,00 3 YIL 34 SANAYİ İÇİ 63 NOLU DÜKKAN 72 41.100,00 1.250,00 3 YIL 35 SANAYİ İÇİ 64 NOLU DÜKKAN 60 34.100,00 1.250,00 3 YIL 36 SANAYİ İÇİ 66 NOLU DÜKKAN 54 30.700,00 1.000,00 3 YIL 37 SANAYİ İÇİ 70 NOLU DÜKKAN 62 35.500,00 1.250,00 3 YIL 38 SANAYİ İÇİ 74 NOLU DÜKKAN 79 45.250,00 1.500,00 3 YIL 39 SANAYİ İÇİ 76 NOLU DÜKKAN 52 30.000,00 1.000,00 3 YIL 40 SANAYİ İÇİ 78 NOLU DÜKKAN 62 35.500,00 1.250,00 3 YIL 41 SANAYİ İÇİ 80 NOLU DÜKKAN 53 30.500,00 1.000,00 3 YIL 42 SANAYİ İÇİ 82 NOLU DÜKKAN 41 23.500,00 1.000,00 3 YIL 43 SANAYİ İÇİ 84 NOLU DÜKKAN 56 32.000,00 1.000,00 3 YIL 44 SANAYİ İÇİ 86 NOLU DÜKKAN 46 26.500,00 1.000,00 3 YIL 45 SANAYİ İÇİ 90 NOLU DÜKKAN 46 26.500,00 1.000,00 3 YIL 46 SANAYİ İÇİ 92 NOLU DÜKKAN 52 30.000,00 1.000,00 3 YIL 47 SANAYİ İÇİ 102 NOLU DÜKKAN 60 34.100,00 1.250,00 3 YIL 48 YEŞİLYURT MAH. GÜNDOĞDU SK. NO:1 HİZAR ATÖLYESİ ALANI 270 59.500,00 2.000,00 3 YIL 49 YEŞİLYURT MAH. ATATÜRK CAD. NO:20 KANTAR YERİ 220 36.000,00 1.250,00 3 YIL 50 TURUNÇOVA ESKİ BELEDİYE ALTI 9-T NOLU DÜKKAN 24 20.000,00 1.000,00 3 YIL 51 TURUNÇOVA MAH. MENEVŞELİK SK. 8 NOLU DÜKKAN 47 23.500,00 1.000,00 3 YIL 52 TURUNÇOVA MAH. MENEVŞELİK SK. 15 NOLU DÜKKAN 52 26.000,00 1.000,00 3 YIL 53 TURUNÇOVA KAPALI PAZAR YERİ B BLOK 10 NOLU DÜKKAN 22 18.850,00 1.000,00 3 YIL 54 TURUNÇOVA SANAYİ 37 NOLU DÜKKAN 50 25.000,00 1.000,00 3 YIL 55 TURUNÇOVA SANAYİ 37/A NOLU DÜKKAN 54 27.000,00 1.000,00 3 YIL 56 TURUNÇOVA SANAYİ 124 NOLU DÜKKAN 35 17.500,00 1.000,00 3 YIL 57 TURUNÇOVA SANAYİ 125 NOLU DÜKKAN 110 55.000,00 1.750,00 3 YIL 58 TURUNÇOVA SANAYİ 133 NOLU DÜKKAN 400 240.000,00 7.500,00 3 YIL 59 HASYURT ESKİ BELEDİYE HİZMET BİNASI ALTI 2 NOLU DÜKKAN 31 26.000,00 1.000,00 3 YIL 60 KUM MAH. SARISU CAD. 42 NOLU DÜKKAN ALANI 50 25.000,00 1.000,00 3 YIL 61 KUM MAH. 163. SK. NO:16 DÜKKAN 2.475 400.000,00 12.000,00 3 YIL

4- Gayrimenkul Satış ve Kiralama İhalesi 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da, liste sırasına göre Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5- İhaleye katılacak istekliler, her bir ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (2.000,00 TL) en geç 29.05.2024 saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.

6- Gayrimenkul Satış Listesinde bulunan gayrimenkullerin ve Oto Galeri Dükkanlarının satış bedeli ödeme şekli; İhale Onay Kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen oranda vade farkı alınarak %25’i peşin geriye kalan miktar birer ay ara ile 3 (Üç) eşit taksit şeklinde ödenecek olup, İhale Damga Vergisi ve Tellallık Harcı Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına PEŞİN OLARAK ÖDENECEKTİR. Ödeme, tanınan süre içerisinde yapılmadığı takdirde ihale iptal edilecek ve katılımcının geçici teminatı belediyemiz adına gelir kaydedilecektir. SATIŞ BEDELİNİN TAMAMI BELEDİYEMİZE ÖDENDİKTEN SONRA TAPU DEVRİ YAPILACAKTIR.

7- Gayrimenkul Satış Listesindeki satışı yapılacak dükkanlar sadece Oto Galericiliği amacıyla kullanılacaktır.

8- Kiralama Listesinin 1-7 sırasındaki FİNİKE KENT MEYDANI DÜKKANLARI için, faaliyet konusu olarak “ETRAFA DUMAN ve KOKU YAYAN, ÇEVRE SAĞLIĞI ve HİJYENİ TEHDİT EDEN IZGARA TARZI EKİPMAN KULLANAN İŞLETMELERE İZİN ve RUHSAT VERİLMEYECEKTİR.”

9-Kiralama İhale Bedeli; Birinci yıl kirası olup (KDV hariç), takip eden yıllarda kiralar TÜFE (12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacaktır. Uhdesinde kalan kiracılar tanınan yasal süre içerisinde İhale Bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat Bedeli, Binde 5,67 (0,00567) oranında İhale Damga Vergisi, Binde 1,89 (0,00189) oranında Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ödeyeceklerdir.

10- Gayrimenkul Kiralama İhalesi sonucunda, adına kira sözleşmesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeyi müteakiben belediyemizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunmaları zorunludur.

11- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

13- İhaleye dair tüm şartlar ve katılım için istenen evraklar İhale Şartnamelerinde ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.

14- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve her türlü giderler alıcıya/kiracıya aittir.

15- İhale ile ilgili istenilen bilgiler ve idari şartname, belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.

16- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17- İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.

İlgililere duyurulur.