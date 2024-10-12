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        FATSA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 13.10.2024 - 00:00
        FATSA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

        İLÂN


        ESAS NO :2024/189, KARAR NO:2024/420


        Mahkememizin 20.05.2024 tarih ve 2024/189 Esas, 2024/420 Karar sayılı kararı ile sanık Mehmet ÜNAL hakkında tehdit suçundan yapılan yargılama neticesinde sanığın TCK'nin 106/1-1. maddesi uyarınca neticeten 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nin 53. maddesinde belirtilen hakları kullanmak yoksun bırakılmasına karar verilmiş, anılan karara karşı sanık müdafii tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, tüm araştırmalara rağmen İsmet ve Güler oğlu, 15.12.1982 Rize doğumlu müşteki Cengiz MAMATİ'ye kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilemediği, yapılan kolluk araştırmasında şahsın sabit ikametgahının olmadığının, gemilerde yaşadığının tespit edildiği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ve sanık müdafii tarafından anılan karara karşı istinaf başvurusunda bulunulduğunun ilânen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02103349
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