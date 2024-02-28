EŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

EŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/460 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Uşak İli Eşme İlçesi Elvanlar Mah.

MEVKİİ : Uşak Cad.

ADA NO : 286 Ada

PARSEL NO : 60 Parsel

VASFI : Kargir Beş Adet Tavuk Kümesi, Kargir Bekçi Kulübesi ve Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 10.399,89 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 2477 Sayılı Eşme Kredi Kooperatifi



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü (2. Bölge Müdürlüğü)



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda ili, ilçesi,

mahallesi, parsel nosu ile yüz ölçümü, malikin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında Kula -

Eşme İl Yolu Projesi kapsamında yol tesis etmek üzere Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca

bedel tespit ve tescil davası açılmış olmakla; Kamulaştırma işlemlerine karşı;

-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi için dava açılabileceği,

-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,

-2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açıldığı veya yürütmenin durdurulması kararı alındığını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı idare adına tescil edileceği,

-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Eşme Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkim tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün süre içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca ilan olunur. 05/02/2024