ESKİŞEHİR 1. İŞ MAHKEMESİ

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ESKİŞEHİR 1. İŞ MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/64 Esas

KARAR NO : 2024/677

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

"HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacının davasını ıslah edilmiş hali ile kısmen kabulüle;

2.805.479,76 TL iş gücü kaybından doğan maddi tazminat alacağının olay tarihi olan 27/10/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Arçelik A.Ş. dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

50.000,00 TL manevi tazminat alacağının olay tarihi olan 27/10/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Arçelik A.Ş. dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Davacının tedavi gideri alacağı talebinin reddine,

Dair karar davalı Mavili ve Arçelik vekillerinin yüzlerine karşı, davacı vekilinin ve diğer davalıların yokluğunda 6100 sayılı HMK'nın 321/2. maddesi uyarınca sadece hüküm özeti tutanağa yazılmak sureti ile tefhim edildiğinden, gerekçeli kararın taraflara tebliği ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." karar evrakı ile davacı tarafın 16.10.2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.31/10/2024