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        ESKİŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 03.05.2024 - 00:00
        T.C. ESKİŞEHİR
        1. İCRA DAİRESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N

        DOSYA NO : 2024/1875

        Alacaklısı Türkiye İş Bankası A.Ş. Vekili Av.Anıl Uysal tarafından borçlu Hayrettin ÇETİN (T.C.32389524006) Eskişehir İcra Dairesinin 2024/1875 Esas sayılı dosyasına kredi sözleşmesi olarak ödenen 460.940,59TL. Asıl alacağın, takip öncesi işleyen 59.858,86TL. İşlemiş faiz ve 1.392,50TL. BSMV TF ücreti, toplamda 522.191,95TL. alacağın takip tarihi olan 13.03.2024 tarihinden itibaren değişiklik gösteren faiz ile ödenmesine yönelik örnek 7 ilamsız takip açılmıştır. Borçlu şahsın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilememiş olup ilanen tebliğine karar verilmiş olup,İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 22 gün içerisinde dairemize ait Türkiye vakıflar bankası TAO da bulunan TR 16000 15 00 158 00 72 90 54 32 25 nolu ıbana ödeyebileceği borcun tamamına ve bir kısmına yine bu süre içerisinde itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02026217
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