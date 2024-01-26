ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (AĞRI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)
Giriş: 29.01.2024 - 00:00
İLAN
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(AĞRI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(AĞRI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)
|Bölge Müdürlüğü
|Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü
|Tarih
|19.02.2024
|Saat
|10:00
|İşletme Müdürlüğü
|Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü
|Yeri
|Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
|Sıra No
|Yeri
|Cinsi
|Miktarı
|Parti Sayısı
|Muhammen Bedeli(TL)
|Geçici Teminat(TL)
|Adet
|m²
|1
|Ağrı İli Merkez İlçesi Gazi Mah. 959 Ada 2 nolu Parsel
|İmarlı Arsa
( Üzerinde 209 adet muhtelif türlerde DKGH 99.711 m³ olan ağaçlar dahil)
|1
|30.000,00 m²
|1
|49.014.989,50
|1.470.450,00
- Yukarıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmaz mal yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF ( ARTTIRMA) USULÜ ile satılacaktır.
- Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satış işlemi; 19.02.2024/Pazartesi günü saat 10:00’da Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır.
- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanunun ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde İhale Şartnamesinde açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve;
- a)Kanuni İkametgah sahibi olmak.
- b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
- c)Geçici teminatı yatırmış olmak. (Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı veznesine ya da Ziraat Bankası Ağrı Şubesindeki IBAN TR21 0001 0001 1558 0218 0150 01 Nolu hesabına yatırılacaktır.)
- d)Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
- e)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren NOTER tasdikli Vekaletname ibraz etmelidir, İstekli adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenlerin Noter tasdikli imza Sirküleri,
- f)Ortak Girişim olması halinde, usulüne uygun NOTER Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile İştirak edene ait NOTER tasdikli İmza Sirküleri,
- g)Şartname satın almak ve her sayfasını imzalamak suretiyle İhale Komisyonu’na teslim etmek,
- h)Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e), (f), ve (g) bentlerinde belirtilen belgeleri ihale saatinden önce ihale Komisyonu Başkanlığı’na dosya halinde VERMEK MECBURİDİR.
- Taşınmaz Ağrı Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat halinde taliplilere idare görevlilerince gösterilecektir.
- İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim harç ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ve KDV ihale edilene aittir.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
- İhale şartnamesi ve ekleri Ağrı Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir veya mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Döner Sermaye Muhasebe Biriminden görülebilecek olup, dosya bedeli 1.500,00 TL’dir. Dosya bedeli Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Ziraat Bankası Ağrı Şubesindeki IBAN TR21 0001 0001 1558 0218 0150 01 Nolu hesabına yatırılacaktır.
- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|Abide Mah. Stad Cad. No:1/3 Merkez/AĞRI
|b) Telefon v numarası
|:
|0472 215 73 74
|c) Elektronik posta adresi
|:
|agriisl@ogm.gov.tr
İLAN OLUNUR
AĞRI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ