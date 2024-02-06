ERZURUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ERZURUM
3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1 Tereke 11/01/2024
Mahkememizde görülmekte olan Tereke Tespit davası nedeniyle;
Mahkememizin 2024/1 Tereke sayılı dosyasında, Müteveffa Adnan YÜRÜSOY (T.C.: 17284998312) adına tereke tespiti davası açılmış olup, ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müteveffa Adnan YÜRÜSOY'un varsa bilinen mallarını, ellerinde mevcut hak ve alacaklılarını gösterir belgelerini Mahkememize ibraz etmeleri ihtar ve tebliğ olunur