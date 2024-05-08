ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2018/100

KARAR NO : 2022/374

Davacılar FATİH POLAT, FİRDES POLAT, HİLAL POLAT, MEHMED AKİF POLAT, RÜVEYDA ARSLAN, ZÜBEYDE İNCE tarafından davalılar1- Safran Dayanıklı Tüketim Maddeleri inşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Turizm Gıda Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi, 2- Doğu İnşaat Sanayi ve TicaretLimited Şirketi, 3- Erzurum Dizayn İnşaat Malzemeleri Taahhüt Pazarlama Limited Şirketi,4- Rehapol İnşaat Taahhüt İnşaat MalzemeleriTic. Paz.Ltd.Şti. 5- Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü, 6-Süperlit Boru Sanayi A.Ş. 7- Türkiye Halk Bankası Erzurum Şubesi 8-Aziziye Vergi Dairesi Bakanlığı, 9- Kazım Karabekir Vergi Dairesi Başkanlığı aleyhine mahkememizde açılan Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile; Davacılar murisi Hasan POLAT'ın terekesinin vefat tarihi (30/06/2008) itibariyleborca batık olduğunun ve MİRASININ HÜKMEN REDDEDİLDİĞİNİNTESPİTİNE,

2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 80,70 TL karar ve ilam harcının dava açılışta alınan 25,20 TL peşin harçtan mahsubu ile eksik kalan 55,50 TL harcın davacılardan alınarak hazineye irat kaydına,

4-)Yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

5-)Taraf vekilleri lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-)Var ise artan gider avansının karar kesinleştiğinde resen taraflara iadesine,

Dair; davacı vekilinin ve davalı vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğden itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize yahut başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile başvurmak kaydı ile TEMYİZ KANUN YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE 20/12/2022 tarihinde karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı Davalı Türkiye Halk Bankası vekili Av. Kamuran Karahan, Davalı Kazım Karabekir Vergi Dairesi vekili Av. İlknur SARCAN, davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Av. M.Zeki Çorapsız tarafından dosyanın Yargıtay ilgili Hukuk Dairesi tarafından incelenmesi için Temyiz Kanun Yolu Başvurusunda bulunmuşlardır.

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bahse konu kararı ve dosyaya sunulan temyiz dilekçeleri davalılar;

1- Safran Dayanıklı Tüketim Maddeleri inşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Turizm Gıda Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi,

2- Doğu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

3- Erzurum Dizayn İnşaat Malzemeleri Taahhüt Pazarlama Limited Şirketi,

4- Rehapol İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Tic. Paz.Ltd.Şti.' lerine gerekçeli karar ekli çıkartılan tebligatların bila ikmal iade edilmesi ve tüm aramalara rağmen adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle iş bu karar ilanı Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/03/2024