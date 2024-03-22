T.C.

ERZİNCAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/8 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Halitpaşa Mahalle, Mahallecik yeri Mevkii, 802 Ada, 3 Parsel, Adresi : Halitpaşa Mah. Erzincan

Yüzölçümü : 438 m2

İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 15.37 m, İnşaat Derinliği 11.82 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Ayrık nizam (konut alanı) Taks:0,40 Kaks:1,20 dir. İnşaat ruhtası yoktur.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:01

22/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.