ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ERZİNCAN

1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/280

KARAR NO : 2023/2721



İLAN METNİ



Mahkememizde açılan ortaklığın giderilmesi (paylı mülkiyette) davası neticesinde, davalılar Cemal BAŞGÖZE ve Cemil BAŞGÖZE'nin kimlik bilgileri ve tebligat adresinin tespit edilememesi, bilinen adreslerine yapılan tebligatların iade dönmesi nedeniyle gerekçeli kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup;

"Davanın kabulüne, Erzincan ili, Merkez İlçesi, Geçit Mah. 1825 parsel, Erzincan ili, Merkez İlçesi, Geçit Mah. 1827 parsel, Erzincan ili, Merkez İlçesi, Geçit Mah. 1829 parsel, Erzincan ili, Merkez İlçesi, Gümüş tarla Köyü 221 ada 48 parsel, Erzincan ili, Merkez İlçesi, Beybağı Köyü 757 ada 27 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi mümkün bulunmadığından, taşınmazın üzerinde bulunan muhdesat, takyidatlar ve tüm yükümlülükleri ile birlikte İİK gereğince umuma açık arttırma yoluyla satışı sureti ile ortaklığın giderilmesine, Satış bedelinin taraflara dosyada mevcut tapu kaydı ve veraset belgeleri gereğince payları oranında ödenmesine, Satış bedelinden harç ve masraflar çıktıktan sonra arta kalan kısmın dosya içinde yer alan tapu kaydındaki ve veraset belgesindeki payları oranında taraflara paylaştırılmasına, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Erzurum bölge adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere Türk Milleti adına verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 22/11/2023" şeklindeki karar ilanen tebliğ olunur.