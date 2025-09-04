ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, 11992 parsel sayılı, Tabakhane Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:2 ve No:2/1 adresinde bulunan 2 adet taşınmazın 10 yıllığına kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile, 11992 parsel sayılı, Tabakhane Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:176/A adresinde bulunan 1 adet taşınmazın 10 yıllığına kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile, 23.09.2025 Salı günü, saat 11:00 de, Belediye Encümeni huzurunda ihaleleri yapılacaktır.
İlgili Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA
İlgili Telefon ve Faks : 444 25 54
İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :
- Gerçek Kişiler
-
- İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.
- İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
- Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
- Tebligat Adres Beyanı
- Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.
- Tüzel Kişiler
-
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
- Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
- Tebligat Adres Beyanı
- Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.
İstekliler istenen belgeleri 22.09.2025 Pazartesi günü, saat 17:30’ a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen saatten önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
Keyfiyet ilan olunur.
|SIRA NO
|İHALE
USULÜ
|ADRES
|ALAN
|İŞ NEVİ
|KİRA SÜRESİ
|KİRA PERİYODU
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
(%3)
|1
|2886 D.İ.K / 45. md.
|11992 parsel -
Tabakhane Mahallesi, Sakarya Caddesi No:2
|68 m²
|Ofis ve İşyeri 1
|120 ay
|Aylık
|30.000,00 ₺
|110.000,00 ₺
|2
|2886 D.İ.K / 45. md.
|11992 parsel -
Tabakhane Mahallesi, Sakarya Caddesi No:2/1
|78 m²
|Ofis ve İşyeri 2
|120 ay
|Aylık
|35.000,00 ₺
|130.000,00 ₺
|3
|2886 D.İ.K / 35/a md.
|11992 parsel -
Tabakhane Mahallesi, Sakarya Caddesi No:176/A
|338 m²
|Ofis ve İşyeri 3
|120 ay
|Aylık
|150.000,00 ₺
|550.000,00 ₺