ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, 11992 parsel sayılı, Tabakhane Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:2 ve No:2/1 adresinde bulunan 2 adet taşınmazın 10 yıllığına kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile, 11992 parsel sayılı, Tabakhane Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:176/A adresinde bulunan 1 adet taşınmazın 10 yıllığına kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile, 23.09.2025 Salı günü, saat 11:00 de, Belediye Encümeni huzurunda ihaleleri yapılacaktır.



İlgili Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlgili Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA

İlgili Telefon ve Faks : 444 25 54

İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.



İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

Gerçek Kişiler

İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti. İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname. Tebligat Adres Beyanı Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

Tüzel Kişiler

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname. Tebligat Adres Beyanı Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.



İstekliler istenen belgeleri 22.09.2025 Pazartesi günü, saat 17:30’ a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen saatten önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.



Keyfiyet ilan olunur.

SIRA NO İHALE

USULÜ ADRES ALAN İŞ NEVİ KİRA SÜRESİ KİRA PERİYODU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

(%3) 1 2886 D.İ.K / 45. md. 11992 parsel -

Tabakhane Mahallesi, Sakarya Caddesi No:2 68 m² Ofis ve İşyeri 1 120 ay Aylık 30.000,00 ₺ 110.000,00 ₺ 2 2886 D.İ.K / 45. md. 11992 parsel -

Tabakhane Mahallesi, Sakarya Caddesi No:2/1 78 m² Ofis ve İşyeri 2 120 ay Aylık 35.000,00 ₺ 130.000,00 ₺ 3 2886 D.İ.K / 35/a md. 11992 parsel -

Tabakhane Mahallesi, Sakarya Caddesi No:176/A 338 m² Ofis ve İşyeri 3 120 ay Aylık 150.000,00 ₺ 550.000,00 ₺