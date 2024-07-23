ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
DUYURU
ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ
TOPLUMLA İSTİŞARE TOPLANTISI
Enerjisa Üretim tarafından etki alanı yerleşimleri İzmir, Aydın, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir illeri olarak belirlenen; toplamda 180 adet türbin ve 750 MW kurulu güce sahip, dokuz Rüzgar Enerji Santrali Projesi hayata geçirilmektedir.
Söz konusu projeler için çevresel ve sosyal etkilerinin kapsamlı bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmaları yürütülmüştür. ÇSED sürecimizin bir parçası olarak; çalışmalarımızın sonuçlarını paylaşmak, projemizle ilgili bilgi aktarımı yapmak ve sizlerin değerli görüşlerini yüz yüze almak için aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istişare toplantıları yapılacaktır.
Halkımıza saygı ile duyurulur.
|
PROJE
|
TARİH
|
TOPLANTI YERİ
|
SAATİ
|
AKKÖY
|
30/07/24
|
Akköy Köy Kahvesi
|
13:30
|
DAMPINAR
|
31/07/24
|
Germencik Belediyesi - Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu
|
13:30
|
KESTANEDERESİ
|
02/08/24
|
Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi
|
10:00
|
KESTANEDERESİ
|
02/08/24
|
Zirve Çay Bahçesi
|
15:30
|
OVACIK
|
30/07/24
|
Kuşçayır Köy Kahvesi
|
13:30
|
HARMANCIK
|
31/07/24
|
Lapseki Belediyesi Sosyal Tesisler 2 Kadınlar Konağı
|
13:30
|
IHLAMUR
|
01/08/24
|
Ömer Seyfettin Kültür Merkezi
|
13:30
|
ARMUTÇUK
|
02/08/24
|
Havran Belediyesi Kültür Merkezi
|
15:00
|
UYGAR
|
02/08/24
|
Taşdibi Köy Kahvesi
|
10:00
|
UYGAR
|
02/08/24
|
Göçbeyli Düğün Salonu
|
15:00
Proje Sahibi : Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.
Tel : 0 216 512 40 00
Faks : 0 216 266 84 14
ÇSED Raporunu Hazırlayan Kuruluş : Mott MacDonald T Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti.
Tel : 0 216 766 31 18