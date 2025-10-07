ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul)’nun 04.03.2021 tarihli ve 10057-22 sayılı kararı ile Akyurt Enerji Üretim Anonim Şirket 'ine, Ordu ilinde kurulacak Melet Enerji Grubu üretim tesisi için 04.03.2021 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl 6 (altı) ay süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere ÖN/10057-22/04816 numaralı ön lisansı verilmiştir.



Söz konusu üretim tesisinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmazlar hakkında Kurul tarafından 01.08.2024 tarihli ve 12793-2 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir.



Bu kapsamdaki kamulaştırma işlemlerine konu ekli listede yer alan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesine göre anlaşarak satın alınması amacıyla bir toplantı düzenlenecektir.



Satın almaya ilişkin uzlaşma görüşmeleri, 16/10/2025 Perşembe günü, Saat 13:00 de; Mesudiye Belediyesi Düğün Salonu- Atatürk cad No:20 Mesudiye-ORDU adresinde yapılacaktır.



İlgililerin uzlaşma görüşmesinde beraberinde getirmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Tapu sahibi ölü ise hukuken taraf teşkil edilebilmesi için uzlaşma görüşmesinden önce tapu müdürlüğüne müracaat edilerek intikal yaptırması, uzlaşma sağlanabilmesi için de mirasçıların tamamının belirtilen toplantıya katılmaları gerekmektedir.



Toplantıda uzlaşma sağlanamadığı takdirde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince taşınmazın bedelinin tespiti ve Maliye Hazinesi adına tescili için Kurumumuz tarafından ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulacaktır.



Uzlaşma Görüşmesine Gelirken Getirilmesi Gereken Belgeler:



1 – Bu çağrı yazısı.

2 – Ölü malik için veraset ilamı (aslı ya da mahkemeden tasdikli sureti)

3 – Ölü malik için Maliye’den veraset intikal vergisi ilişik kesme belgesi.

4 – Vekaleten temsil durumunda noter vekâleti (aslı ya da noterden tasdikli sureti)

5 – Nüfus cüzdanı ve 1 adet fotokopisi

6 – Çalışan vadesiz banka hesap cüzdanı fotokopisi veya dekont.

MELET ENERJİ GRUBU ÜRETİM TESİSİ NEDENİYLE ORDU İLİ, MESUDİYE İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİKLER LİSTESİ SIRA NO İLİ İLÇESİ KÖY ADA NO PARSEL NO TAŞINMAZ MALİKİNİN TAŞINMAZIN CİNSİ TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRMA YAPILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI 1 ORDU MESUDİYE YARDERE 761 1 YUNUS ÖZTEKİN İSHAK TAM TARLA 24.011,24 3.117,88 2 ORDU MESUDİYE MUSALI 175 2 GÜLAY ERTUĞRUL VRS.İNT TARLA 1.605,18 1.605,18 3 ORDU MESUDİYE MUSALI 175 1 HASAN YILMAZ MUSTAFA TAM TARLA 737,82 737,82