ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)





Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/02/2021 tarihli ve 10055-4 sayılı Kararı ile Kocatepe Arslanlar Elektrik Üretim A.Ş. adına, Ağrı ilinde kurulması planlanan İpektepe RES üretim tesisinde 25/02/2021 tarihinden itibaren 49 (kırk dokuz) yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere EÜ/10055-4/04804 numaralı Üretim Lisansı verilmiştir.



Söz konusu üretim lisansı kapsamında Ağrı ilinde kurulması planlanan üretim tesisi için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7’nci maddesi gereğince, Kurul tarafından 19/09/2024 tarihli ve 12895-2 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.



Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10

uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.



Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.



AĞRI İLİ, DİYADİN İLÇESİ, YENİÇADIR VE SATICILAR KÖYLERİNDE KURULACAK OLAN İPEKTEPE RES PROJESİ KAPSAMINDA

TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ SIRA NO KÖYÜ / MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ HİSSE ORANI TAŞINMAZIN CİNSİ TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILACAK

ALANIN

YÜZÖLÇÜMÜ (m²) MALİKİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO BABA ADI 1 SATICILAR - 844 BEKİR ÇİFTÇİ - ŞEBAB TAM TARLA 3.800,00 872,35 2 SATICILAR - 825 ZÜBEYDE KAYA 27346018506 PURTO TAM TARLA 15.000,00 4.148,29 3 SATICILAR - 830 ZÜBEYDE KAYA 27346018506 PURTO TAM TARLA 8.000,00 672,50