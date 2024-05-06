T.C.

ELEŞKİRT

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/427 Esas 01/03/2024

Konu : İlan metni

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : AĞRI İLİ, ELEŞKİRT İLÇESİ

MAHALLE/KÖY : YAYLADÜZÜ KÖYÜ

ADA NO : 106

PARSEL NO : 6

VASFI : TARLA

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 13.554,61m²

MALİKİN ADI SOYADI : HAMİT TEMUR-FAHRETTİN TEMUR

KAMULAŞTIRMA YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş



Kamulaştırmayı yapan idare maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizde2022/427 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.