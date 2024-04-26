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        ELBİSTAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 29.04.2024 - 00:00
        T.C. ELBİSTAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2021/575 Esas

        Konu : Nazif Yüksel H.k


        -Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı ve gaipliğine karar verilen NAZİF YÜKSEL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.


        GAİP TC KİMLİK NO : 32444124622
        ADI SOYADI : NAZİF YÜKSEL
        BABA ADI : ABBAS
        ANA ADI : GÜLEY
        DOĞUM TARİHİ : 12/12/1965
        DOĞUM YERİ : ELBİSTAN
        İKAMETGAH ADRESİ : Alçiçek Değirmenkaya Mah. Değirmenkaya Küme Evleri No:85
        Nurhak/ KAHRAMANMARAŞ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02023560
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