ELBİSTAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2021/575 Esas
Konu : Nazif Yüksel H.k
-Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı ve gaipliğine karar verilen NAZİF YÜKSEL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 32444124622
ADI SOYADI : NAZİF YÜKSEL
BABA ADI : ABBAS
ANA ADI : GÜLEY
DOĞUM TARİHİ : 12/12/1965
DOĞUM YERİ : ELBİSTAN
İKAMETGAH ADRESİ : Alçiçek Değirmenkaya Mah. Değirmenkaya Küme Evleri No:85
Nurhak/ KAHRAMANMARAŞ