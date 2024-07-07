İLAN

ELAZIĞ ASLİYE 1.HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/221



Davacı , FATMA GÜLAN ile Davalılar , ELAZIĞ DEFTERDARLIĞI, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davaya konu; Elazığ İli, Merkez İlçesi, Şeyhhacı Köyü kuzeyi 144 ada 1 parsel ve 144 ada 2 parsel güneyi ise eski Bingöl-Elazığ şehirler arası yol geçen A harfi ile gösterilen taşınmazı davacı Fatma GÜLAN'ın yirmi yılı aşkın süreden berimalik sıfatıyla kullanıldığını, bu nedenle malik sıfatıyla tasarrufu altında bulundurduğundan ilgili dava konusu taşınmaz hakkında tescil davası açmış olup, bu taşınmazlar yönünden herhangi bir hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize ait 2024/221 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri TMK'nun 713/4 mad.gereğince ilan olunur.