Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        ELAZIĞ ASLİYE 1.HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.07.2024 - 00:00
        İLAN
        ELAZIĞ ASLİYE 1.HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO: 2024/221


        Davacı , FATMA GÜLAN ile Davalılar , ELAZIĞ DEFTERDARLIĞI, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        Davaya konu; Elazığ İli, Merkez İlçesi, Şeyhhacı Köyü kuzeyi 144 ada 1 parsel ve 144 ada 2 parsel güneyi ise eski Bingöl-Elazığ şehirler arası yol geçen A harfi ile gösterilen taşınmazı davacı Fatma GÜLAN'ın yirmi yılı aşkın süreden berimalik sıfatıyla kullanıldığını, bu nedenle malik sıfatıyla tasarrufu altında bulundurduğundan ilgili dava konusu taşınmaz hakkında tescil davası açmış olup, bu taşınmazlar yönünden herhangi bir hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize ait 2024/221 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri TMK'nun 713/4 mad.gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02057973
        Yazı Boyutu