İLAN

ELAZIĞ 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/334

Esas Davacı , GAMZE NURAY ile Davalı , BİLENT NURAY arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Zina Nedeniyle) davası nedeniyle;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların TMK/161. Md. Uyarınca Zina sebebiyle boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesini ,müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren 20.000 TL iştirak nafakasına, müvekkil için dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devam etmek suretiyle dava tarihinden itibaren 30.000 TL tedbir nafakasına, müvekkil lehine 3.000.000 TL maddi 3.000.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Bilent Nuray adına çıkartılan tebligatların iade gelmesi, Mahkememizce yaptırılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalı Bilent Nuray'ın iş bu davaya karşı cevaplarını sunması için 2 haftalık süre verildiği, kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde HMK.nun 147 ve 186. maddeleri gereğince yargılamanın yokluğunda yapılarak karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.