EDREMİT BELEDİYESİ
Giriş: 26.09.2024 - 00:00
EDREMİT BELEDİYESİ 15 BÖLGE 2.895 ÇUVAL ZEYTİN MAHSUL SATIŞI
İHALE İLANI
İdarenin Adı : EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İdarenin Adresi : Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı
No: 7/B EDREMİT/BALIKESİR
İdarenin Telefonu : 444 85 10 Dahili: 1219
- İHALENİN KONUSU:
NARLI MAHALLESİ
|SIRA NO
|BÖLGE NO
|KEŞİF MİKTARI
|ÇUVAL FİYATI
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT %20
|1
|1
|169
|1.200,00.TL
|202.800,00.TL
|40.560,00.TL
|2
|2
|205
|1.200,00.TL
|246.000,00.TL
|49.200,00.TL
|374
|TOPLAM
|448.800,00.TL
|89.760,00.TL
ALTINOLUK MAHALLESİ
|SIRA NO
|BÖLGE NO
|KEŞİF MİKTARI
|ÇUVAL FİYATI
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT %20
|1
|1
|163
|1.200,00.TL
|195.600,00.TL
|39.120,00.TL
|2
|2
|267
|1.200,00.TL
|320.400,00.TL
|64.080,00.TL
|3
|3
|250
|1.200,00.TL
|300.000,00.TL
|60.000,00.TL
|4
|4
|188
|1.200,00.TL
|225.600,00.TL
|45.120,00.TL
|868
|TOPLAM
|1.041.600,00.TL
|208.320,00.TL
AVCILAR MAHALLESİ
|SIRA NO
|BÖLGE NO
|KEŞİF MİKTARI
|ÇUVAL FİYATI
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT %20
|1
|1
|177
|1.200,00.TL
|212.400,00.TL
|42.480,00.TL
|2
|2
|199
|1.200,00.TL
|238.800,00.TL
|47.760,00.TL
|376
|TOPLAM
|451.200,00.TL
|90.240,00.TL
ÇAMLIBEL MAHALLESİ
|SIRA NO
|BÖLGE NO
|KEŞİF MİKTARI
|ÇUVAL FİYATI
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT %20
|1
|1
|204
|1.200,00.TL
|244.800,00.TL
|48.960,00.TL
|2
|2
|186
|1.200,00.TL
|223.200,00.TL
|44.640,00.TL
|3
|3
|245
|1.200,00.TL
|294.000,00.TL
|58.800,00.TL
|635
|TOPLAM
|762.000,00.TL
|152.400,00.TL
TAHTAKUŞLAR MAHALLESİ
|SIRA NO
|BÖLGE NO
|KEŞİF MİKTARI
|ÇUVAL FİYATI
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT %20
|1
|1
|248
|1.200,00.TL
|297.600,00.TL
|59.520,00.TL
|2
|2
|87
|1.200,00.TL
|104.400,00.TL
|20.880,00.TL
|335
|TOPLAM
|402.000,00.TL
|80.400,00.TL
GÜRE MAHALLESİ
|SIRA NO
|BÖLGE NO
|KEŞİF MİKTARI
|ÇUVAL FİYATI
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT %20
|1
|1
|217
|1.200,00.TL
|260.400,00.TL
|52.080,00.TL
|2
|2
|90
|1.200,00.TL
|108.000,00.TL
|21.600,00.TL
|307
|TOPLAM
|368.400,00.TL
|73.680,00.TL
- İHALENİN YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ:
- İhalenin Yapılacağı Yer: Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Salonu
- İhale Tarih ve Saati: 08.10.2024 Salı, saat 14.00’de başlayacak olup, yukarıdaki tabloda belirtilen bölge sıra numarasına göre ihale edilecektir.
- İhale Usulü: Edremit Belediyesinin 17.09.2024 tarih ve 673 sayılı Encümen kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü Artırma Suretiyle.
- GEÇİCİ TEMİNAT:
- ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanların 1.000,00.TL (Bin Türk Lirası) karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. İsteklilerin birden fazla bölgenin ihalesine katılması halinde, her bir bölge için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır.
- TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ TARİH, SAAT VE YER:
İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun da açıklanan biçimde hazırladıkları ihale dosyalarını, Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne en geç 08.10.2024 Salı günü, saat 12.00’ye kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) saat ayarı esas alınır.
- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri ihale dosyaları kapsamında sunmaları gerekir.
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Gerçek Kişiler İçin)
- E-Devletten Alınacak Nüfus Kayıt Örneği (Gerçek Kişiler İçin)
- E-Devletten Alınacak Kanuni İkametgâh Belgesi (Gerçek Kişiler İçin)
- Türkiye’de Tebligat için Adres Beyanı (Adres, telefon, fax ve elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
- Kayıtlı Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;
- Gerçek kişi (kayıtlı ise) veya tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
- Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
- Tüzel kişi olması halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Gazetesi’nde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküler
- İhale Şartnamesinin Satın Alındığına Dair Makbuz
- Geçici Teminat Bedeli Makbuzu veya Süresiz Geçici Banka Teminat Mektubu
- Edremit Belediyesi’ne Borcu Bulunmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Alınan Belge
- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname
- İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde;
- İş Ortaklığı Beyannamesi
- Ortakların Her Birinin İstenen Belgeleri Ayrı Ayrı Aynı Zarf İçinde Sunmaları Zorunludur.
- Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, Vekil Adına Düzenlenmiş İhaleye Katılmaya ve Teklif Vermeye İlişkin Noter Onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
İlan Olunur.