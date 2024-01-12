EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

( Kiralık Gayrımenkul İlanı)

Sıra Dosya No İli İlçesi Mevkii Cinsi Kapı No Parselasyon

No Ada/Parsel

No Alanı Yıllık Muhammen Kira Bedeli (TL) Teminat (TL) İhale İhale

No m2 Geçici %3 Ek %20 Tarihi Saati

1 221040050001 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 233/7-A 233/7

242/3 2.255.370,63 19.170.651,00 575.120,00 3.834.131,00 25.01.2024 10:00

2 221040050002 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 233/7-B 233/7

242/3 2.457.808,28 20.891.371,00 626.742,00 4.178.275,00 25.01.2024 10:00

3 221040050003 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 233/7-C 233/7

242/3 1.311.214,66 11.145.325,00 334.360,00 2.229.065,00 25.01.2024 10:00

4 221040050004 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 233/7-D 233/7

242/3 1.107.393,63 9.412.846,00 282.386,00 1.882.570,00 25.01.2024 10:00

5 221040050005 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 233/7-E 233/7

242/3 1.234.931,42 10.496.918,00 314.908,00 2.099.384,00 25.01.2024 10:00

6 221040050006 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 233/7-F 233/7

242/3 1.150.225,16 9.776.914,00 293.308,00 1.955.383,00 25.01.2024 10:00

7 221040050007 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 233/7-G 233/7

242/3 1.283.074,10 10.906.130,00 327.184,00 2.181.226,00 25.01.2024 10:00

8 221040050008 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 233/7-H 233/7

242/3 1.081.039,13 9.188.833,00 275.665,00 1.837.767,00 25.01.2024 10:00

9 221040050009 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 233/7-I 233/7

242/3 1.263.111,35 10.736.447,00 322.094,00 2.147.290,00 25.01.2024 10:00

10 221040050010 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 233/7-J 233/7

242/3

263/11

233/6 2.291.681,29 19.479.291,00 584.379,00 3.895.859,00 25.01.2024 10:00

11 221040050011 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 233/7-K 233/7

263/11 1.717.980,76 14.602.837,00 438.086,00 2.920.568,00 25.01.2024 10:00

12 221040060001 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 263/16-A 263./16 613.032,01 5.210.773,00 156.324,00 1.042.155,00 25.01.2024 10:00

13 221040060002 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 263/16-B 263./16 1.575.277,73 13.389.861,00 401.696,00 2.677.973,00 25.01.2024 10:00

14 221040061001 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 320/1-A 320./1 736.932,69 6.263.928,00 187.918,00 1.252.786,00 25.01.2024 10:00

15 221040061002 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 320/1-B 320./1 979.507,31 8.325.813,00 249.775,00 1.665.163,00 25.01.2024 10:00

16 221040061003 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 320/1-C 320./1 168.929,20 1.435.899,00 43.077,00 287.180,00 25.01.2024 10:00

17 221040061004 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 320/1-D 320./1 456.896,53 3.883.621,00 116.509,00 776.725,00 25.01.2024 10:00

18 221040061005 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 320/1-E 320./1 241.974,09 2.056.780,00 61.704,00 411.356,00 25.01.2024 10:00

19 221040061006 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 320/1-F 320./1 1.125.269,48 9.564.791,00 286.944,00 1.912.959,00 25.01.2024 10:00

20 221040063001 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 320/7-A 320/7

242/6 805.923,93 6.850.354,00 205.511,00 1.370.071,00 25.01.2024 10:00

21 221040063002 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - 320/7-B 320/7

242/6 810.373,20 6.888.173,00 206.646,00 1.377.635,00 25.01.2024 10:00

22 221040062000 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - - 320./4 554.980,68 4.717.336,00 141.521,00 943.468,00 25.01.2024 10:00

23 221040057000 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - - 233/28

242/3 751.602,15 6.388.619,00 191.659,00 1.277.724,00 25.01.2024 10:00

24 229040039000 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - - 224/1

225/1 198.542,44 1.687.611,00 50.629,00 337.523,00 25.01.2024 10:00

25 221040064000 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - - 233/24

233/19

233/23 1.293.397,34 10.993.878,00 329.817,00 2.198.776,00 25.01.2024 10:00

26 221040051000 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - - 233./11 260.813,17 2.216.912,00 66.508,00 443.383,00 25.01.2024 10:00

27 221040054000 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - - 233/18

233/16 156.030,75 1.326.262,00 39.788,00 265.253,00 25.01.2024 10:00

28 221040052000 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - - 233./12 803.233,62 6.827.486,00 204.825,00 1.365.498,00 25.01.2024 10:00

29 221040059000 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Beldesi, Paşalı Mevkii Tarla - - 263/15

220./1 964.934,40 8.201.943,00 246.059,00 1.640.389,00 25.01.2024 10:00

30 221040034000 Edirne İpsala Köprü Mahallesi, Tuztepe Mevkii Tarla - - 368./4 26.101,45 221.863,00 6.656,00 44.373,00 25.01.2024 10:00

1 Yukarıda her türlü vasfı yazılı taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 25/01/2024 tarihinde, listede hizasında gösterilen muhammen bedelleri üzerinden, ihalede oluşan bedelin ihale tarihinden 20/11/2024 tarihine kadar geçerli olması, mukavele anında 1. taksidin peşin, 2. taksidin en geç 05/11/2024 günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi, müteakip dönemlerde ilk taksitin en geç o yılın Mart ayının 5. günü mesai saati bitimine kadar, 2. taksitin ise en geç o yılın Kasım ayının 5.günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi, 20 Kasım'dan 20 Kasım'a devam edecek olan müteakip yıllara (dönemler) ait kira bedellerinin bir önceki yılın kirasının TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak ve emsal ile rayiç gözetilerek belirlenmesi suretiyle, 3 yıllığına (20/11/2026 tarihine kadar) açık arttırma usulüyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesine.

2 İhale açık arttırma suretiyle 25/01/2024 tarihinde saat : 10:00’ da Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde (Sabuni Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:333) yapılacaktır. Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde İdare binasında görülebilir. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne kira/ecrimisil borcu bulunanlar ile İdareyle mahkemelerde hukuki ihtilafı bulunan talipliler ihaleye kesinlikle alınmayacaktır.

3 Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 24/01/2024, son müracaat saati ise 12:00'dir. Müracaat tarihinden ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 Taşınmazlarda ihale bedeli 1. taksiti mukavele anında, 2. taksit en geç 05.11.2024 tarihinde olmak üzere tahsil edilecektir. Mukavele anında 2. taksit tutarı kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilebilen değerlere uygun teminat alınacaktır. Teminat mektubu limit dahili ve süresiz olacaktır. 2025/2026 yıllarında 1. ve 2. taksit kira bedellerinin ödenmesinde de içinde bulunulan yıl için aynı süre ve teminat usulleri ugulanacaktır.

6 İstekliler gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi ile T.C.kimlik numarasını, ortak grişimciler noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edeceklerdir. Şirket olarak katılacaklar ise 2024 tarihli, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, ticaret sicil tasdiknamesi, şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile şirketin vergi numarasını ibraz edeceklerdir. Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi ve belgelerini 24/01/2024 Çarşamba günü saat 12:00’ya kadar Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Geçici ve ek teminatların tamamı Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Vakıf Katılım Bankası Çorlu şubesindeki TR64 0021 0000 0030 0002 2000 01 nolu hesabına (teminatlar yatırılırken taşınmazın parsel ve parselasyon numaraları belirtilecektir.) yatırılacaktır.

7 Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka hesap numaralarına yapılacaktır. (Banka hesap numarası ve IBAN numarası olmayanların her hangi bir bankadan hesap açtırması gerekmektedir)

8 Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili, İdareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetinde olup, ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılacaktır.

9 İhale uhdesinde kalan isteklinin süresi içerisinde İdare ile kira kontratosu yapmaması halinde geçici teminatla birlikte ek teminat da bütçeye irad kaydedilir.

10 Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.

11 İhale konusu 320/4, 320/7, 320/1, 224/1 ve 225/1 ada/parsel No.lu taşınmazlar Askeri Güvenlik Bölgesinde kalmaktadır. Askeri Güvenlik Bölgesi geçiş izinlerinin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması kiracının sorumluluğundadır. 320/1-C parselasyonlu kısıma erişim için gerekli donanım/teçhizat ilgili kurum ve kuruluşların izni alınarak kiracısı tarafından sağlanacaktır.

12 263/15 (eski parsel: 2803), 233/11 (eski parsel: 2808) , 233/12 (eski parsel: 2809), 233/16 (eski parsel: 4566), 233/18 (eski parsel: 4894), 233/24 (eski parsel: 4896), 233/19 (eski parsel: 4897) ve 220/1 ada/parsel No.lu taşınmazlar nitelikli doğal koruma alanında kalmakta olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 08.10.2020 tarih ve E.12342 sayılı yazısı ile ziraii amaçlı çeltik ekim izni alınmıştır. Sözkonusu parsellerin mülkiyet sınırları dahilinde ekime hazır hale getirilmesi kiralayanın sorumluluğu altındadır.

13 Taşınmazlar harici parselasyonlu olup, sınırlarda ihtilaf olması veya parselasyonlu taşınmazda sınırların yeniden tespit edilmesi gerektiğinde İdaremizce tanzim edilen ölçü krokisindeki koordinatlar esas alınarak kiracısınca serbest çalışan harita mühendisine aplikasyon işlemi yaptırılacaktır.

14 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR.