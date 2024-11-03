DÖRTYOL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DÖRTYOL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

Mahkememiz 2018/275 Esas sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda 20/09/2022 tarihli duruşmasında davacının davasını takip etmemesi ve mazeret dilekçesi de göndermemesi nedeni ile davanın başvuruya bırakılmasına karar verilmiş ve üç aylık süre sonunda HMK 150 gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından mahkememize sunulan 25/01/2023 tarihli dilekçesi ile mahkememizden verilen kararın incelenmesi hususunda Temyiz Başvuru Dilekçesi gönderildiği görülmüştür.

Mahkememiz dosyası davalılarından 171...378 TC kimlik numaralı Kazım ve Nafide oğlu Hamdi Namık Dindar'ın mahkememizce bilinen tüm adreslerine yapılan tebligatların iade edildiği, nüfus sisteminde kayıtlı mernis adresinin olmadığı, yapılan adres araştırmalarında başkaca adresinin tespit edilemediğinin bildirildiği görüldüğünden mahkememiz dosyasından yukarıda yazılı hususlar tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.