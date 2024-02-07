DİYARBAKIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

DİYARBAKIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/220

Esas DAVACI: TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -

VEKİLLERİ : Av. ÖMER TAŞKİRAN :Av. ZOZAN ULA

DAVALI : İREM CUMALI -53971114146



Dava Dilekçesinin Özeti:Diyarbakır İli Sur İlçesi Kuşlukbağı Köyünde kain 102 ada 5 ve 122 ada 12 parsel sayılı,taşınmazlar “Ölü Hasan Göksu Mirasçıları Oğlu” adına kayıtlı iken, 27/08/2021 tarihli ve 13660 “ yevmiye nolu işlem ile Hasan Göksu için alındığı Diyarbakır 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/04/2020 tarih ve 2020/284 E.-2020/283 K. Sayılı Mirasçılık Belgesine ve murislerden Emine Kürtül için alındığı Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/04/2021 tarih ve 2021/860 E.2021/1052 K. Sayılı Mirasçılık Belgesine istinaden muris 22400130316 TC Kimlik Numaralı Hasan Göksu mirasçıları olan davalılar Işık Necdet YÜKSEL, Nedret YÜKSEL ve Fikret YÜKSEL adına İntikal işlemi yapıldığı, İşleme dayanak olarak mirasçılık belgeleri ile Azmi Çelik ve Hanifi Çelik isimli kişilerin tanık beyanı kullanıldığı, Sonrasında ise 07/09/2021 tarih ve 14114 Yevmiye numaralı işlem ile Davalılardan Şahin GÜZEL”e satışı yapıldığı, halen bu davalı adına tam hisse ile kayıtlı olduğu, karar kesinleşinceye kadar dava konusu taşınmazların satış, devir ve temlikinin ( icra satışları da dahil olmak üzere her türlü mülkiyet naklinin) önlenmesi bakımından tapu kayıtları üzerine tensiple birlikte ihtiyati tedbir konulmasına dair karar verilmesini ve tedbir kararının acele şekilde Sur Tapu Müdürlüğüne bildirilerek infazını talep ettiği vekaleten arz ve talep etmiştir.

Mahkememiz tarafından UYAP üzerinden yapılan incelemelerde adresiniz ''AMSTERDAM /HOLLANDA KRALLIĞI '' olduğundan tensip zaptı ve dava dilekçesi çıkarılmış ancak belirtilen adrese teslimat başarısız olmuştur gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda adı soyadı yazılı bulunan davalı İrem CUMALI'ye dava dilekçesi ve tensip zaptı tarafınıza tebliğ olunarak, davaya cevap süresi iki hafta olup süresinde cevap verilmez ise dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmis sayılacağınız, cevap dilekçesi verilir ise HMK 129. maddedeki hususlar bulunmalı varsa ilk itirazlar bu dilekçede bildirilmeli dilekçe ve ekli belgelerin karsı tarafa teblig edilecek fotokopileri de eklenmeli ve TC kimlik numarası mutlaka yazılmalıdır. (6100 SK 122, 126, 127, 128,129.maddeler) Tensip zaptıyla yapılan tüm ihtarların yapılmış sayılacağı tarafınıza ilanen tebliğ olunur.05/02/2024