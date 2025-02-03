DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Mülkiyeti Belediyemize ait Demirciler Mahallesinde aşağıdaki tabloda belirtilen Arsa taşınmazlar hali hazır mevcut durumuyla Satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Dilovası Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.



SIRA

TAŞINMAZ ADI

ADRES/MEVKİİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE TARİH SAATİ



1 Demirciler Mahallesi 384 Ada 19 Parsel 844,25 m² Ticaret Alanı (T3) Emsal:1 B-4 Arsa Satışı

Demirciler Mahallesi Köprü Sokak Dilovası/KOCAELİ



10.637.550,00 TL



319.126,50 TL



19/02/2025 Çarşamba

Saat 10:00

2 Demirciler Mahallesi 390 Ada 6 Parsel 1.740,13 m² Ticaret Alanı (T3) Emsal:1 B-4 Arsa Satışı

Demirciler Mahallesi Köprü Sokak Dilovası/KOCAELİ



21.751.625,00 TL



652.548,75 TL



19/02/2025 Çarşamba

Saat 10:30





1) İHALENİN YAPILACAĞI YER:



İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi Konferans Salonu (Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:6 Dilovası/KOCAELİ) adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır.



2) ŞARTNAME BEDELİ :



2.(a): Demirciler Mahallesi 384 Ada 19 Parsel 844,25 m² Arsa Satışı Şartname Bedeli: 1.000 TL.

2.(b): Demirciler Mahallesi 390 Ada 6 Parsel 1.740,13 m² Arsa Satışı Şartname Bedeli:1.000 TL.



3) İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER:

Dış Zarf, Teklif mektubunu içeren iç zarf, Kanuni ikametgâh sahibi olduğuna dair ikametgâh belgesi, (Gerçek Kişiler), Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması Şartname bedelinin yatırılarak satın alındığına dair makbuz Dilovası Belediyesine Borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış “Borcu Yoktur” yazısı

4) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarfları en geç ihale günü tabloda yer alan saatlere kadar Dilovası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne (Cumhuriyet Mah. Hürriyet Cad. No:6 Dilovası/KOCAELİ) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini Dilovası Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

6) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





Dilovası Belediye Başkanlığı