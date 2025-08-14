DİKİLİ VERGİ DAİRESİ

DİKİLİ VERGİ DAİRESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI



1- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası:Kabakum Mahallesi Bankacılar 31.sokak Bankacılar Sitesi 98 ada 10 parsel 1 no’lu bağımsız bölüm Dikili-İZMİR

2- Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri:Dikili Tapu Müdürlüğünün Kabakum Mahallesi, Uzunkaraağaç Mevkii, Bankacılar Sitesi 98 ada 10 parsel üzerinde kayıtlı bulunan 558 m2 (½ arsa payı) alanlı 1 adet Bahçeli Dubleks Mesken nitelikli taşınmazdır.Taşınmaz arsa üzerine ayrık nizamlı,betonarme karkas yapı tarzında,ikiz nizamda,3/A yapı sınıfında,2 (Zemin kat+1 Normal Kat+Çatı Kat) kat bina ve arsasıdır. Aynı parsel üzerinde 2 bağımsız bölüm bulunmaktadır.Değerlemeye esas 1 numaralı bağımsız bölüm zemin kat,1 normal kat ve çatı katı olmak üzere toplamda 2 kattan oluşmakta ve ikiz nizamlı 2 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Taşınmaz parselin güneybatı kısmında yer almakta olup,bina girişi güneybatı cephesinden zemin katındandır.

Meskenin otoparkı olup,parselin etrafı duvar üzeri ferforje korkuluk ile çevrili olup taşınmasın dış cephesi sıva üzeri dekoratif taş kaplıdır.

3- Gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler:

Gayrimenkul üzerinde eğer ihtiyati tedbir kararı varsa; “Gayrimenkul üzerinde İzmir 1.,28.,26.,16.8.,icra Daireleri tarafından 2018 yılında 6 adet ihtiyati haciz şerhi bulunmaktadır. Satış işlemi gerçekleştiğinde satışı yapılan gayrimenkul mal ihtiyati tedbir şerhi ile birlikte alıcıya geçecektir.” şeklinde kalın puntolarla açıklama yapılacaktır.

4- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer: (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir) : 12.000.000,00._TL

5- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 900.000,00.-TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.

Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan ; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir." kabul edilecektir.

6- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat:

1 .ihale :04.09.2025 Perşembe 15.00 ve 2. ihale 11.09.2025 Perşembe 15,:00 İzmir Defterdarlığı Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı. No:7 Kat:7 Konak/İZMİR" adresinde yapılacaktır.

7- İlgilenenler Gayrimenkul Satış şartnamesini Dikili Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir

8- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun 04.09.2025 günü, saat 14:30 e kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

9- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 11.09.2025 tarihinde aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

10 - İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Dikili Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.