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        DEVREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.03.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. DEVREK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO : 2020/279 Esas


        ZONGULDAK ili, DEVREK ilçesi, İSMETPAŞA mah/köy 2 Cilt, 4 Aile sıra no 7 sırada nüfusa kayıtlı 10/11/1964 doğumlu 11/06/2007 tarihinde vefat eden müteveffa ABDULLAH TARHAN'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK 634 ve Tüzüğün 41. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
        Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun TMK 634 ve Tüzüğün 41. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK 634 ve Tüzüğün 41.maddesi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01997097
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