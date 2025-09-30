Habertürk
        DERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.10.2025 - 00:00
        DERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

        (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN


        ESAS NO : 2023/1088
        KARAR NO : 2025/280


        Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Yukarımollaali Mah. Cilt No: 187, Hane No: 39. BSN: 51'de nüfusa kayıtlı, Mahmut ve Cemile'den olma, Kızıltepe 01/01/1981 doğumlu, AYTEN ÖZALTAY ile Aynı hanede BSN: 23 de nüfusa kayıtlı, Münir ve Hatun'dan olma Çınar 01.01.1971 doğumlu, İBRAHİM ÖZALTAY 'ın T.M.K. 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, karar verilerek tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303550
