DERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN



ESAS NO : 2023/1088

KARAR NO : 2025/280



Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Yukarımollaali Mah. Cilt No: 187, Hane No: 39. BSN: 51'de nüfusa kayıtlı, Mahmut ve Cemile'den olma, Kızıltepe 01/01/1981 doğumlu, AYTEN ÖZALTAY ile Aynı hanede BSN: 23 de nüfusa kayıtlı, Münir ve Hatun'dan olma Çınar 01.01.1971 doğumlu, İBRAHİM ÖZALTAY 'ın T.M.K. 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, karar verilerek tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2025