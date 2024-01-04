Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        DENİZLİ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        DENİZLİ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İLAN

        Hüseyin ve Ayşe oğlu, 18/08/1969 Sakarya doğumlu, Erol Erol GÜNEŞ'e tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır. Sanık Erol GÜNEŞ'e Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan 3 Yıl 6 Ay Hapis ve 2.000.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 07.01.2016 tarih 2011/340 Esas, 2016/13 Karar sayılı kararı sanığa tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluyla bulunduğu yerde mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Yargıtay tarafından incelenmek üzere temyiz edebileceği hususunun sanık Erol GÜNEŞ'e ilanen tebliği rica olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961912
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu