DENİZLİ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLAN

Hüseyin ve Ayşe oğlu, 18/08/1969 Sakarya doğumlu, Erol Erol GÜNEŞ'e tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır. Sanık Erol GÜNEŞ'e Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan 3 Yıl 6 Ay Hapis ve 2.000.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 07.01.2016 tarih 2011/340 Esas, 2016/13 Karar sayılı kararı sanığa tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluyla bulunduğu yerde mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Yargıtay tarafından incelenmek üzere temyiz edebileceği hususunun sanık Erol GÜNEŞ'e ilanen tebliği rica olunur.