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        DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.03.2024 - 00:00
        T.C.
        DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/489 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın - Denizli otoyolu kapsamında kaldığı anlaşılan davalı Hüseyin UYSAL aleyhine Denizli, Pamukkale ilçesi, Eldenizli Mah. 208 ada 21 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasının, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup davanın dilekçeler aşamasında olduğu,
        Kamulaştırılmasına karar verilen yukarıda belirtilen 21 parsel sayılı taşınmazın 11.352,56 m²'lik kısmının kamulaştırıldığı, tapu malikinin yukarıda ismi yazılı davalı olduğu,
        Kamulaştırmayı yapan idarenin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,
        Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
        Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,
        Davalının yukarıda yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
        Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 07/12/2022

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02007224
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