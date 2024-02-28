Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.03.2024 - 00:00
        T.C.
        DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO :2023/371 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizin;
        2023/371 Esas sayılı dosyasından Davalılar AHMET SOYLU, ALİ SOYLU, FİKRİYE SOYLU, NURSEL AKTAN, PERİHAN SOYLU aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kale Mah., 9327 ADA 10 parsel (eski 235 parsel) sayılı taşınmaz sayılı taşınmazın 1.454,12 m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,
        Kamulaştırmayı yapan kurumun BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ olduğu,
        Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
        Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ 'ne yöneltmesi gerektiği,
        Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği,
        Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.26/02/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01993331
        Yazı Boyutu