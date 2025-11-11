DENİZLİ 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/57

DAVALI : GÜLÇİN KEPKE- 15916864448 TC Kimlik numaralı ,BAHRİ ve HATİCE kızı, 04/03/1991 dogumlu,



Davacı , AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Davalılar GÜLÇİN KEPKE, MURAT BAYINDIR aleyhine mahkememize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;

İncilipınar Mahallesi 1231 Sokak No:20/2 Pamukkale Denizli adresinize çıkarılan tebligat iade gelmiş olup soruşturma ile adresiniz tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, duruşma günü olan 15/01/2026 günü saat:09.00 da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece tek tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, HMK.nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı cevaplarınızı ve tüm delillerinizi bildirmeniz, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, iki haftalık KESİN SÜRE içinde dilekçenizde gösterip sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgeler varsa bildirmeniz aksi halde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmışsa yılacağı hususu Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.