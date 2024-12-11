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        DEMİRCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 12.12.2024 - 00:00
        DEMİRCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
        TASFİYE MEMURLUĞU
        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA
        VE BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

        DOSYA NO: 2024/7 TEREKE SATIŞ

        48607530216 TC.KİMLİK NOLU MEHMET GÖK’ün Terekesinin Demirci Sulh Hukuk Mahkemesinin25/09/2024 Tarih ve 2024/9 Tereke Esas, 2024/11 karar sayılı kararı ile; TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup Memurluğumuzca da, tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİşekilde yapılmasını isteyebileceği.İİK.nun 166. Ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02138184
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