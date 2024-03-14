DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILACAK TAŞINMAZ KİRALAMA İŞİNE AİT İHALE İLANI



1.İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

a) Defne Belediye Encümeninin 13/03/2024 gün ve 214 sayılı kararı ile alınan aşağıda sıralı alanların kira ihalesidir.

b) Kiralama ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

c) Kiralama ihalesinde, kiraya verilecek yerlerin kira süresi 3 (üç) yıldır.

d) Defne Belediyesi Encümeni, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2.İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler İhale dökümanını Harbiye Mahallesi Atatürk Bulvarı No:265 DEFNE / HATAY adresinde bulunan Defne Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünde görebilir ve KDV Hariç 500,00 (beşyüz)TL karşılığında satın alabilir.

3.GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici teminat tahmin edilen bedel üzerinden alınır, nispeti % 3 (yüzde üç) olup;

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler geçici teminatı Belediyemiz veznesine makbuz karşılığında yatırması zorunludur. Kiralanacak yerlere ait aylık muhammen bedel ve diğer bilgiler madde 6 dadır.

4. İHALENİN; TARİHİ, SAATİ VE YERİ

Kiralama ihalesi; Belediyemiz Makine İkmal Parkı binası toplantı salonunda yapılacaktır. Kiralama İhalesi 27/03/2024 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:30’dan itibaren başlayacak ve 10’ar dakika arayla yapılacaktır.

6.2886 Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

MEVKİİ CİNSİ YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT

(TL) İHALE GÜNÜ VE SAATİ Dursunlu Mahallesi Dursunlu mevkii de bulunan ve mülkiyeti kurumumuza ait olan 2274 Ada 97 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Yüzme Havuzu Arsa 300.000,00 9.000,00 27/03/2024 10:30 Harbiye Mah. Dermaşta mevkii de bulunan ve Belediyemiz mülkiyetinde olan Harbiye 5204 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 5204/1-A olarak sınırlandırılan alanı (5000,00 m²) Tarla 37.437,75 1.123,13 27/03/2024 10:40 Harbiye Mah. Dermaşta mevkii de bulunan ve Belediyemiz mülkiyetinde olan Harbiye 5204 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 5204/1-B olarak sınırlandırılan alanı (4750,00 m²) Tarla 35.565,86 1.066,98 27/03/2024 10:50

İLAN TARİHLERİ

15/03/2024

18/03/2024