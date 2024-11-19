DAVUTPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 20.11.2024 - 00:00
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
|Sıra No
|Vergi K.No
|T.C. Kimlik Numarası
|SoyadıAdı(Unvanı)
|Adres
|İhbarname Fiş No
|Vergi Dönemi
|V. Kodu
|C. Nevi
|Vergi Toplamı
|Ceza Toplamı
|1
|7810930762
|Starking Ajans Prodüksiyon Reklam Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
|Maltepe Mah. Litros Yolu F Sk. Dış Kapı No:2-4F İç Kapı No:311 Zeytinburnu/İstanbul
|2023122613AVn0000014
|12/2021-12/2021
|0015
|VZCZ
|13.737,24 TL
|41.211,72 TL
|2
|7810930762
|Starking Ajans Prodüksiyon Reklam Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
|Maltepe Mah. Litros Yolu F Sk. Dış Kapı No:2-4F İç Kapı No:311 Zeytinburnu/İstanbul
|2023122613AVn0000016
|10/2021-12/2021
|0033
|VZCZ
|26.424,50 TL
|79.273,50 TL
|3
|7810930762
|Starking Ajans Prodüksiyon Reklam Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
|Maltepe Mah. Litros Yolu F Sk. Dış Kapı No:2-4F İç Kapı No:311 Zeytinburnu/İstanbul
|2023122613AVn0000018
|01/2021-12/2021
|0010
|VZCZ
|26.424,50 TL
|79.273,50 TL
|4
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000001
|01/2019-012019
|0015
|55.911,89 TL
|5
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000002
|02/2019-02/2019
|0015
|65.026,61 TL
|6
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000003
|03/2019-032019
|0015
|104.400,00 TL
|7
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000004
|04/2019-04/2019
|0015
|23.994,54 TL
|8
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000005
|05/2019-05/2019
|0015
|23.006,72 TL
|9
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000006
|06/2019-06/2019
|0015
|69.526,93 TL
|10
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000007
|07/2019-07/2019
|0015
|86.830,20 TL
|11
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000009
|09/2019-09/2019
|0015
|78.633,99 TL
|12
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000010
|10/2019-10/2019
|0015
|17.417,98 TL
|13
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000001
|01/2019-01/2019
|0015
|55.911,89 TL
|14
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000012
|12/2019-12/2019
|0015
|82.054,88 TL
|15
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000013
|01/2020-01/2020
|0015
|35.823,96 TL
|16
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000016
|05/2020-05/2020
|0015
|33.911,89 TL
|17
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024072213AVf0000017
|12/2020-12/2020
|0015
|27.935,26 TL
|18
|3910039891
|12635959684
|ŞÜKRÜ GENÇER
|ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NEBATI IŞ MERKEZI Kapı No:46 -48 Daire No:29 BAYRAMPAŞA İST
|2024092613AVf0000001
|02/2021-02/2021
|0015
|60.998,30 TL
|19
|4910610114
|KALEM DİJİTAL REKLAM MAT LTD ŞTİ
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD NO:101 D:5 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL
|2023122613AVh0000001
|01/2021-12/2021
|0010
|VZCZ
|83.435,91 TL
|250.307,73 TL
|20
|4910610114
|KALEM DİJİTAL REKLAM MAT LTD ŞTİ
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD NO:101 D:5 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL
|2023122613AVh0000004
|12/2021-12/2021
|0015
|VZCZ
|18.781,50 TL
|56.344,50 TL
|21
|4910610114
|KALEM DİJİTAL REKLAM MAT LTD ŞTİ
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD NO:101 D:5 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL
|2023122613AVh0000005
|11/2021-11/2021
|0015
|VZCZ
|21.059,88 TL
|63.179,64 TL
|22
|4910610114
|KALEM DİJİTAL REKLAM MAT LTD ŞTİ
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD NO:101 D:5 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL
|2023122613AVh0000007
|09/2021-09/2021
|0015
|VZCZ
|12.398,40 TL
|37.195,20 TL
|23
|4910610115
|KALEM DİJİTAL REKLAM MAT LTD ŞTİ
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD NO:101 D:5 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL
|2023122813AVh0000005
|10/2021-12/2021
|0033
|VZCZ
|62.166,10 TL
|186.498,30 TL
|24
|4910610116
|KALEM DİJİTAL REKLAM MAT LTD ŞTİ
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD NO:101 D:5 ZEYTİNBURNU-İSTANBUL
|2023122813AVh0000006
|07/2021-09/2021
|0033
|VZCZ
|21.269,81 TL
|63.809,43 TL
|25
|5100887447
|Karaer Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
|Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. Nef12 A Blok No:3a/98 Zeytinburnu/İstanbul
|2024080113AVj0000002
|01/2024-01/2024
|3074
|ÖUC
|-
|23.600 TL
|26
|5100887447
|Karaer Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
|Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. Nef12 A Blok No:3a/98 Zeytinburnu/İstanbul
|2024080113AVj0000016
|01/2024-01/2024
|3074
|ÖUC
|-
|23.600 TL
|“Davutpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nın 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”