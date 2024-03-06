DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/154 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya/ Darende/ Yazıköy

ADA NO : 296

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ(irtifak) : 1.013.47 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yusuf VARMIŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK 9245-46 no'lu karar

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/154 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023