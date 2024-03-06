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        DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 11.03.2024 - 00:00
        T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/161 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya/ Darande/ Yazıköy
        MEVKİİ : -
        ADA NO : 176
        PARSEL NO : 17
        YÜZÖLÇÜMÜ( mülkiyet) : 50.98 m2
        YÜZÖLÇÜMÜ( irtifak) : 861.89 m2
        MALİKİN ADI VE
        SOYADI : Hasan YILDIRIM
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
        KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK 9245-46 no'lu karar

        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/161 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01998139
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