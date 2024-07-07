ÇUBUK BELEDİYESİ
Giriş: 08.07.2024 - 00:00
ÇUBUK BELEDİYESİ İŞYERİ SATIŞ İLANI
- Taşınmaz Bilgileri:
|S. No.
|Mahalle
|Cinsi
|Ada/Parsel
|Bağımsız Bölüm No
|Alan m2 (Net)
|İhale Çıkış Bedeli (TL
|Geçici Teminat Tutarı (TL)
|İhale Türü
|1
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|1
|74.59
|2,250,000 ₺
|70,000 ₺
|Açık
|2
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|2
|120.44
|3,600,000 ₺
|110,000 ₺
|Açık
|3
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|3
|155.31
|4,500,000 ₺
|135,000 ₺
|Açık
|4
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|4
|181.35
|5,300,000 ₺
|160,000 ₺
|Açık
|5
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|5
|136.19
|4,100,000 ₺
|125,000 ₺
|Açık
|6
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|6
|133.57
|4,000,000 ₺
|120,000 ₺
|Açık
|7
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|7
|65.8
|2,500,000 ₺
|75,000 ₺
|Açık
|8
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|8
|33.34
|1,500,000 ₺
|45,000 ₺
|Açık
|9
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|9
|33.07
|1,500,000 ₺
|45,000 ₺
|Açık
|10
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|10
|33.36
|1,500,000 ₺
|45,000 ₺
|Açık
|11
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|11
|33.18
|1,500,000 ₺
|45,000 ₺
|Açık
|12
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|12
|33.19
|1,500,000 ₺
|45,000 ₺
|Açık
|13
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|13
|33.22
|1,500,000 ₺
|45,000 ₺
|Açık
|14
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|14
|25.61
|1,150,000 ₺
|35,000 ₺
|Açık
|15
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|15
|40.41
|1,850,000 ₺
|60,000 ₺
|Açık
|16
|Atatürk
|İş Yeri
|190310/3
|16
|42
|1,900,000 ₺
|60,000 ₺
|Açık
- İhale edilen gayrimenkul bedelleri, ihale bedeli üzerinden %50 peşin geri kalan kısım aylık 4 (dört) eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.
- İsteklilerden istenilen belgeler
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)
- Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
- Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (E Devlet Üzerinden Alınabilir)
- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (E Devlet Üzerinden Alınabilir)
- Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
- Şartname alındı makbuzu.
- İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.
- İhale şartnamesi 1.000,00-TL. Karşılığında Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.