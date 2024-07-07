ÇUBUK BELEDİYESİ İŞYERİ SATIŞ İLANI

Taşınmaz Bilgileri:

S. No. Mahalle Cinsi Ada/Parsel Bağımsız Bölüm No Alan m2 (Net) İhale Çıkış Bedeli (TL Geçici Teminat Tutarı (TL) İhale Türü 1 Atatürk İş Yeri 190310/3 1 74.59 2,250,000 ₺ 70,000 ₺ Açık 2 Atatürk İş Yeri 190310/3 2 120.44 3,600,000 ₺ 110,000 ₺ Açık 3 Atatürk İş Yeri 190310/3 3 155.31 4,500,000 ₺ 135,000 ₺ Açık 4 Atatürk İş Yeri 190310/3 4 181.35 5,300,000 ₺ 160,000 ₺ Açık 5 Atatürk İş Yeri 190310/3 5 136.19 4,100,000 ₺ 125,000 ₺ Açık 6 Atatürk İş Yeri 190310/3 6 133.57 4,000,000 ₺ 120,000 ₺ Açık 7 Atatürk İş Yeri 190310/3 7 65.8 2,500,000 ₺ 75,000 ₺ Açık 8 Atatürk İş Yeri 190310/3 8 33.34 1,500,000 ₺ 45,000 ₺ Açık 9 Atatürk İş Yeri 190310/3 9 33.07 1,500,000 ₺ 45,000 ₺ Açık 10 Atatürk İş Yeri 190310/3 10 33.36 1,500,000 ₺ 45,000 ₺ Açık 11 Atatürk İş Yeri 190310/3 11 33.18 1,500,000 ₺ 45,000 ₺ Açık 12 Atatürk İş Yeri 190310/3 12 33.19 1,500,000 ₺ 45,000 ₺ Açık 13 Atatürk İş Yeri 190310/3 13 33.22 1,500,000 ₺ 45,000 ₺ Açık 14 Atatürk İş Yeri 190310/3 14 25.61 1,150,000 ₺ 35,000 ₺ Açık 15 Atatürk İş Yeri 190310/3 15 40.41 1,850,000 ₺ 60,000 ₺ Açık 16 Atatürk İş Yeri 190310/3 16 42 1,900,000 ₺ 60,000 ₺ Açık

İhale edilen gayrimenkul bedelleri, ihale bedeli üzerinden %50 peşin geri kalan kısım aylık 4 (dört) eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. İsteklilerden istenilen belgeler

Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (E Devlet Üzerinden Alınabilir) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (E Devlet Üzerinden Alınabilir) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri Şartname alındı makbuzu.

İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir. İhale şartnamesi 1.000,00-TL. Karşılığında Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesi Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:3 (190310 ada 3 parsel) adresinde bulunan 16 adet işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi açık teklif usulüne göre 31.07.2024 tarihinde çarşamba günü saat 14:00 da Çubuk Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından ihalesi yapılacaktır.İştirakçilerin Açık İhale teklif usulüne göre ihale edilecek işyerlerine ait tekliflerini dosya halinde 31.07.2024 tarihinde çarşamba günü saat 12:00'a kadar Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:1 Kat:3) teslim etmeleri gerekmektedir.