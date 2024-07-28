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        CİZRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İHA / Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 00:00
        CİZRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İLAN

        ESAS NO : 2017/461 Esas

        KARAR NO :


        Davacı, ABDULBAKİ NAS ile Davalı, MALİYE HAZİNESİNİ TEMSİLEN GÜÇLÜKONAK MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

        Dava konusu Şırnak İli Güçlükonak İlçesi Taşkonak köyü sınırları içinde 1472,82 m²'lik taşınmazın davacı 47521206726 T.C. Kimlik numaralı ABDULBAKİ NAS tarafından TESCİL davası açılmış olup bu taşınmaz üzerinde üstün bir hakkı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.22/06/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02068547
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