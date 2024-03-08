CİDE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 12.03.2024 - 00:00
İ L A N
T.C.
CİDE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/52 Esas
Konu : Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AYŞE -'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 14249503390
ADI SOYADI : AYŞE -
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1894
DOĞUM YERİ : KAPISUYU