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        CİDE SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.03.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        CİDE SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/52 Esas

        Konu : Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AYŞE -'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
        GAİP TC KİMLİK NO : 14249503390
        ADI SOYADI : AYŞE -
        BABA ADI : MEHMET
        ANA ADI : HATİCE
        DOĞUM TARİHİ : 01/07/1894
        DOĞUM YERİ : KAPISUYU

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01999609
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