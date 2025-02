ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 40 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = Ptam - Pfark, Pfark = |RD - TF| x Ptam / RD, Bu formülde;TP: İsteklinin teklif puanını, RD: Referans değeri, TF: İsteklinin teklif fiyatını, Ptam: Referans değere verilen tam puanı, Pfark: Referans değer ile teklif fiyatı arasındaki farkın mutlak değeri esas alınarak hesaplanan puanı, ifade eder. Şeklinde, A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıda yazılmıştır. İŞ KALEMİ NO / PUANI = 09/3,00 - 10/1,00 - 11/1,00-13/6,00 - 15/0,50 - 95/1,00 - 96/1,00 - 97/1,00 - 98/2,00 - 99/0,50 - 101/3,00 - 102/4,00 - 116/0,50 - 120/1,00 -143/0,50 - 163/0,50 - 169/1,00 -170/3,00 - 171/1,00 - 175/1,00 -184/2,00 - 185/0,50 - 201/0,50 - 202/ 0,50 - 216/4,00 : TOPLAM : 40 PUAN Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında ( %90 - %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam Puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.