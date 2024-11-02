ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/24 Esas



Davacısı Haydar AKTAŞ Tarafından davalılar ÇAYIRLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ, HASTARLA KÖYÜ MUHTARLIĞI TÜZELKİŞİLİĞİ aleyhine 26/03/2024 tarihli dava dilekçesiyle Çayırlı ilçesi Hastarla köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında tespit dışı bırakılan Köyönü mevkiinde bulunan 125 ada 1-2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlara komşu olan, mevkii sınırları belli tapusuz tarla ve çayır vasfındaki yaklaşık 8500,00 m2 yüz ölçümlü, Kadastro Fen Bilirkişisi İsmail Alptarafından tanzim edilen 09/10/2024 tarihli raporda kroki ile sınırları belirtilen tescil harici taşınmazlar ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içerisinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK'nın 713. Maddesi uyarınca ilan olunur.25.10.2024