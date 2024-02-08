ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

ÇAYCUMA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/458 Esas

DAHİLİ DAVALILAR :

1- BEKİR YILDIZ - (TC 14419386174 )

2- SUHULE ÜNLÜ - (TC 24676058592 )



Davacı Filyos Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi Öteyüz mah. 276 ada 1 parsel sayılı taşınmazla ilgili2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapusunun belediye adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/04/2024 günü saat: 10.40 olarak belirlenmiş olup;

İş bu ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde;6100 sayılı H.M.K.'nun 122,317,318. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz aksi taktirde H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.