ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ



Aşağıda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait olan 2 Adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, açık teklif usulü ile 02.07.2024 tarihinde saat 15.00’da Belediyemiz Meclis salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra İlçe Mahalle Ada Parsel Satılan Alan Hisse Niteliği Kat/Nosu/Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat 1

Çatalca

Ferhatpaşa 212 1 55.43 m²

Tam

Ofis/İşyeri 3. Kat. No: 25 5.000.000,00TL 150.000,00TL 2

Çatalca

Ferhatpaşa 212 1 64.38 m²

Tam

Ofis/İşyeri 3. Kat. No: 29 5.700.000,00TL 171.000,00TL



1-) İstekliler taşınmazlar hakkında ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, taşınmaz mal şartnamesini ücretsiz olarak temin edebilir.

2-) İhale 02.07.2024 Salı günü saat 15.00' da Belediye Meclis Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, açık teklif usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenler en geç ihale günü saat 14.30’ a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne vereceklerdir.

3-) İhalesine Katılmak İçin İstenen Belgeler;

a-) Gerçek kişiler için, Nüfus Kayıt Örneği, Kimlik Fotokopisi, İkametgah Belgesi, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı.

b-) Tüzel kişi olması halinde, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

c-) Gerçek/ Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin, Noter Tasdikli Vekaletname Örneği ve Vekile ait İmza Sirküleri,

d-)Tüzel Kişi olması halinde Mevzuatı gereği tüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından ve benzeri bir makamdan son bir yıl içerisinde alınmış, Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi.

e-) Taşınmazın ada ve parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

f-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4-) Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

5-) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6-) İhale Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

7-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

8-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.