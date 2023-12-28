ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/1025 Esas



KARAR NO : 2022/233



Davacılar AHMET DÜZGÜN, HASAN EYÜP DÜZGÜN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"Açılan Davanın Kabülüne,

1-44119404816 TC kimlik numaralı 1979 Doğumlu, Emine ve Hasan kızı Çatalca ilçesi Belgrat köyü nüfusuna kayıtlı Hacer Arslan'ın nüfus kaydındaki baba ismi Hasan'ın,Sezai olarak düzeltilmesine ve anne ismi Emine'nin, Nezahat olarak düzeltilmesine, Baba ve anne isminin Sezai ve Nezahat olarak nüfüsa tesciline

2-Davalının mevcut nüfus kaydının kapatılarak, gerçek anne ve babasının İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Merkez Mah. Cilt No:67, Hane No:57 (Nezahat Berkcan TC 53578074638 ve Sezai Berkcan TC 53587074346) nüfusuna kaydedilmesine,

3-Davalının evlenmeden önceki soyadının Düzgün yerine Berkcan olarak düzeltilmesine"

Karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/12/2023