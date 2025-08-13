TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI ÇANAKKALE-AYVACIK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ Köy/Mah. Ada Parsel Yüzölçüm (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmini

Bedel (TL) Geç.Teminat

Bedeli(TL) İhale Tarihi İhale Saati Kayalar Köyü 143 9 256,39 Tam Tarla Köy Yerleşik Alanı 6.500.000,00 1.300.000,00 25.08.2025 10:30 Tartışık Köyü 148 19 260,14 Tam Hali Arazi Kısmen Köy Yerleşik Alanı içinde, Kısmen Köy Yerleşik Alanı dışında 1.000.000,00 300.000,00 25.08.2025 12.00 Korubaşı Köyü 163 3 143,57 Tam Arsa İmarsız 600.000,00 180.000,00 25.08.2025 14.00



Çanakkale İli, Ayvacık İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın yukarıda belirtilmiş olan tarih ve saatlerde Ayvacık Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır.



1- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Ayvacık Milli Emlak Şefliğinde (Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Binası Üst Kat) yapılacaktır.

2- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Ayvacık Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

3- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi numarasını bildirmeleri,

ç) Vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi vermeleri,

d) Geçici Teminat Bedelinin Ayvacık Ziraat Bankası Şubesinde bulunan TR89 0001 0003 2400 0010 0052 86 iban hesabına yatırılması veya 2886 sayılı Kanunun 27 nci Maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek ) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

e) Özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde (2025 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6-Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve teklif mektubu örneği www.milliemlak.gov.tr internet adresinden görülebilir.

7- Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak:

-5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

-5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

-10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.

8- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.



Bilgi için : Tel 0286 712 10 69 İLAN OLUNUR.