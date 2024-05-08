ÇAMLICA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ
Giriş: 10.05.2024 - 00:00
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ÇAMLICA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTESİ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Plaka No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|70740835
|21356502420
|CESUR AÇIL
|YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL
|201703201703
|KDV
|GECİKME FAİZİ
|2023082866ELN0000001
|2023082814ELN0000002
|4.733.862,01 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|4.733.862,01 TL
|70740835
|21356502420
|CESUR AÇIL
|YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL
|201704201704
|KDV
|KDV
|2023082866ELN0000001
|2023082814ELN0000001
|5.391.775,94 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|5.391.775,94 TL
|70740835
|21356502420
|CESUR AÇIL
|YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL
|201704201704
|KDV
|VZC
|2023082866ELN0000001
|2023082814ELN0000001
|0,00 TL
|0,00 TL
|24.262.991,73 TL
|0,00 TL
|70740835
|21356502420
|CESUR AÇIL
|YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL
|201703201703
|KDV
|KDV
|2023082866ELN0000001
|2023082814ELN0000002
|1.705.214,35 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|1.705.214,35 TL
|70740835
|21356502420
|CESUR AÇIL
|YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL
|201704201704
|KDV
|GECİKME FAİZİ
|2023082866ELN0000001
|2023082814ELN0000001
|3.510.046,14 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|3.510.046,14 TL
|70740835
|21356502420
|CESUR AÇIL
|YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL
|201703201703
|KDV
|VZC
|2023082866ELN0000001
|2023082814ELN0000002
|0,00 TL
|0,00 TL
|7.673.464,50 TL
|0,00 TL
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çamlıca İhtisas Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çamlıca İhtisas Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.