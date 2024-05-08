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        ÇAMLICA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 10.05.2024 - 00:00
        ÇAMLICA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTESİ
        Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
        70740835 21356502420 CESUR AÇIL YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL 201703201703 KDV GECİKME FAİZİ 2023082866ELN0000001 2023082814ELN0000002 4.733.862,01 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.733.862,01 TL
        70740835 21356502420 CESUR AÇIL YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL 201704201704 KDV KDV 2023082866ELN0000001 2023082814ELN0000001 5.391.775,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.391.775,94 TL
        70740835 21356502420 CESUR AÇIL YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL 201704201704 KDV VZC 2023082866ELN0000001 2023082814ELN0000001 0,00 TL 0,00 TL 24.262.991,73 TL 0,00 TL
        70740835 21356502420 CESUR AÇIL YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL 201703201703 KDV KDV 2023082866ELN0000001 2023082814ELN0000002 1.705.214,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.705.214,35 TL
        70740835 21356502420 CESUR AÇIL YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL 201704201704 KDV GECİKME FAİZİ 2023082866ELN0000001 2023082814ELN0000001 3.510.046,14 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.510.046,14 TL
        70740835 21356502420 CESUR AÇIL YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:7 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL 201703201703 KDV VZC 2023082866ELN0000001 2023082814ELN0000002 0,00 TL 0,00 TL 7.673.464,50 TL 0,00 TL
        Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çamlıca İhtisas Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çamlıca İhtisas Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02028368
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