T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2023/2

Karar No : 2023/945



İLAN VARAKASI



SANIK : BURAK YILDIZ, İsmail ve Gülten oğlu 10/10/1988 Ardahan doğumlu, Ardahan, Merkez, Kaptanpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı. Akşemseddin Mah. 227.Sk. ESENYURT / İSTANBUL TC Kimlik No:51079808806

SUÇ : Kullanmak Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ ve YERİ : 24/11/2022 - 06/07/2022 - İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 08/12/2023

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememizin 08/12/2023 tarih 2023/2 Esas 2023/945 Karar sayılı hükmü ile sanık hakkında "Kullanmak Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak (TCK.nun 191/1 mad.)" suçundan 2 Yıl 1 Ay Hapis cezası mahkumiyet kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.